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Текст:   Алексей Рыбин 
14:54 12.10.2021

Росреестр предлагает штрафовать сайты-двойники с выписками из ЕГРН

Росреестр предложил штрафовать сайты-двойники с выписками из ЕГРН. Ведомство уже внесло соответствующий законопроект в Правительство, сообщает ТАСС.

Фото: Piotr Wytrazek / iStock
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Документом предлагается ввести административную ответственность за перепродажу выписок из ЕГРН в интернете. Нарушителям предусмотрен штраф - от 15 до 25 тысяч рублей для граждан и от 350 до 400 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном правонарушении размер штрафа может увеличиться до 50 тысяч для граждан и до 600 тысяч для юрлиц.

Об идее внесения такого законопроекта в Росреестре рассказывали еще в 2020 году. Причиной для такой инициативы, по словам представителей ведомства, является защита граждан от мошенников и переплат за нужные сведения.

В настоящее время законопроект проходит согласительные процедуры в правительстве.

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