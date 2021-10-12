Росреестр предлагает штрафовать сайты-двойники с выписками из ЕГРН

Росреестр предложил штрафовать сайты-двойники с выписками из ЕГРН. Ведомство уже внесло соответствующий законопроект в Правительство, сообщает ТАСС.

Документом предлагается ввести административную ответственность за перепродажу выписок из ЕГРН в интернете. Нарушителям предусмотрен штраф - от 15 до 25 тысяч рублей для граждан и от 350 до 400 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном правонарушении размер штрафа может увеличиться до 50 тысяч для граждан и до 600 тысяч для юрлиц.

Об идее внесения такого законопроекта в Росреестре рассказывали еще в 2020 году. Причиной для такой инициативы, по словам представителей ведомства, является защита граждан от мошенников и переплат за нужные сведения.

В настоящее время законопроект проходит согласительные процедуры в правительстве.