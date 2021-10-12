Российские стартапы по ИИ и чистым технологиям признаны лучшими

Российские стартапы по направлениям "Искусственный интеллект" и "Чистые технологии" признаны лучшими. Отечественные стартапы завоевали первое место по итогам Лиги инноваций "Группы двадцати", сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Мероприятие проходило 9-10 октября в итальянском Сорренто. В нем принимали участие порядка 100 стартапов и свыше 100 венчурных и корпоративных инвесторов из 22 стран.

Компании представили свои решения по пяти глобальным темам: искусственный интеллект; умные города и мобильность; здравоохранение; чистые технологии; интернет вещей и нательная электроника. Инвесторы должны были оценить проекты на зрелость, уникальность и потенциал выхода на международные рынки.

Минэкономразвития совместно с российскими венчурными и инвестиционными фондами отобрало пять стартапов: NtechLab ( мультиобъектная интеллектуальная видеоаналитика); RFSens (цифровая IoT платформа на основе прорывных радарных технологий для беспроводных систем онлайн-мониторинга и диагностики в промышленности и энергетике); Botkin.AI (систем для обработки и анализа медицинских изображений с использованием ИИ); Biomicrogels Group (технология очистки воды и твердых поверхностей от любых типов масел, нефтепродуктов и комплексных загрязнений) и Super Motorica ("умные" протезы).

Все проекты российских статапов войдут войдут в "белую книгу" с ТОП-10 лучших технологических решений в странах "двадцатки" в этом году.

Ранее в России была принята стратегическая инициатива "Платформа университетского технологического предпринимательства", которая позволит создать не менее 30 тысяч новых стартапов и 150 тысяч высокотехнологических рабочих мест