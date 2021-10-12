Врачи зафиксировали рост детской смертности от осложнения после COVID-19

Американские врачи заметили рост случаев мультисистемного воспаления (MIS-C) у детей и подростков. К концу лета этого года их стали фиксировать вдвое чаще. Зарегистрированы случаи смерти.

Рост случаев редкого заболевания, при котором воспаляются различные органы, включая сердце, мозг, легкие, почки и так далее, связывают с распространением дельта-штамма. Болезнь проявляется чаще всего через четыре-шесть недель после заражения коронавирусом. Как сообщает ABC News, большинство детей благодаря медицинской помощи выздоравливают, хотя в некоторых случаях заболевание может быть серьезным и потенциально опасным.

Так, в США было зарегистрировано 46 подтвержденных смертей после мультисистемного воспаления, которым болели 5217 человек. Самое большое количество заболевших среди детей в возрасте 6-11 лет.

Всего коронавирусом болели 5,9 миллионов несовершеннолетних, из них погибло 600. Опасное осложнение выявили у 0,0009 процентов. С июля по август число обращений к врачу с его симптомами почти удвоилось. О заболевших детях сообщают в больницах из разных городов страны. Врачи отмечают, что до всплеска дельта-штамма MIS-C мог вообще не встречаться у пациентов на протяжении нескольких месяцев.

Несмотря на то, что Американская академия педиатрии считает это заболевание редким, медики отмечают, что оно развенчивает миф о том, что пандемия не касается детей, а заболевание для них неопасно. До тех пор, пока не началась вакцинация этой возрастной категории, лучшей защитой от коронавируса для них остается ношение масок и мытье рук.