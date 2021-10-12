Сенаторы оценили идею уголовного наказания для пьяных водителей

Предложение о введении уголовной ответственности для нетрезвых водителей заслуживает внимания, считают члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова и Александр Башкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на встрече с заместителем главы правительства Маратом Хуснуллиным, что нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях. По результатам заседания комиссии кабмина по безопасности дорожного движения вице-премьер поручил МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации до 1 ноября представить предложения о введении уголовной ответственности за подобные нарушения. Предполагается, что наказание станет применяться при достижении определенного уровня алкоголя в организме водителя.

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова напомнила, что в Советском Союзе действовала формула "пьяный за рулем - убийца", которая не утратила своей актуальности.

"Давно доказано, что алкоголь однозначно негативно сказывается на организме человека - снижается скорость реакции, ухудшается способность ориентироваться в пространстве и так далее", - сказала Рукавишникова ТАСС.

Сенатор отметила, что нетрезвый водитель может потерять сознание, у него может критически повыситься давление. "В первую очередь, он опасен сам для себя и для пассажиров, которых везет", - подчеркнула она.

Инициатива о пожизненном лишении прав за нетрезвую езду представляется целесообразной, поскольку нынешние меры не работают, полагает член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин. По его мнению, стоит подумать и о конфискации транспорта.

"Никому такая идея не нравится, но что делать, если нынешние меры не работают и статистика это доказывает? Тем, кто будет критиковать инициативу, надо направить стрелы своего недовольства на тех водителей, которые, несмотря на существующие санкции, продолжают ездить нетрезвыми за рулем" - сказал Башкин РИА Новости.

Законодатель напомнил, что ужесточение наказания за такие нарушения происходило постепенно. "Сначала штрафы заменялись на более серьезные, затем появилась такая мера, как лишение прав, затем было введено пожизненное лишение прав за повторное вождение в нетрезвом состоянии", - пояснил он.