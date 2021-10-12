Следствие подготовило документы с просьбой арестовать ректора "Шанинки"

В Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве сегодня был допрошен ректор ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергей Зуев. Следствие подчеркнуло, что Зуев допрошен в качестве подозреваемого "в хищении денежных средств в сумме более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". После допроса он был задержан.

- В ближайшее время следователь обратится в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, - подчеркнули в ведомстве .

Ректор стал еще одним фигурантом резонансного уголовного дела, связанного с "Фондом новых форм развития образования". Само расследование находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.