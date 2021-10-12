Ректора "Шанинки" задержали по делу о хищении более 21 млн рублей

Поясняется, что руководитель столичного вуза подозревается в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих "Фонду новых форм развития образования". Ранее по делу о мошенничестве со средствами этого фонда была задержана экс-замминистра просвещения Марина Ракова.

По версии следствия, Ракова и другие фигуранты в 2019 году похитили более 50 млн рублей, выделенных в рамках двух госконтрактов по госпрограмме "Образование". Чиновница пролоббировала выделение этих средств "Фонду новых форм развития образования", где до этого сама была гендиректором. Для исполнения же госконтрактов в качестве субподрядчика была привлечена "Шанинка".

Кроме Марины Раковой по этому делу проходят бывшие сотрудники вышеуказанного фонда и Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере". Тверским районным судом города Москвы задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также суд недавно отправил под стражу гражданского мужа Раковой - Артура Стеценко. Ему вменяют фиктивное трудоустройство в тот самый фонд. А помогла ему трудоустроиться и получать зарплату, не ходя на работу, считают следователи, Марина Ракова.

Что же касается ректора "Шанинки" Сергея Зуева, то он, по данным МВД, пока задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время он находится на допросе в Главном следственном управлении столичного главка МВД. "В ближайшее время следователь обратится в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения", - сообщили в МВД, не уточнив, о какой именно мере пресечения будет ходатайствовать следствие.