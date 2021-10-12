Три региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа

Власти Закарпатской и Львовской областей, а также города Ивано-Франковск объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера. Это произошло из-за отсутствия газа для отопления бюджетных учреждений.

Так, во Львовской области из более чем четырех тысяч пунктов учета газа в школах, больницах, музеях и других объектах бюджетной сферы включены менее четверти. Об этом информирует ТАСС.

"Цена и отсутствие поставщика природного газа ставят под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период", - отметил в свою очередь губернатор Закарпатской области Анатолий Полосков.

В Ивано-Франковске учреждения здравоохранения, школы и детсады также остались без газа.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупреждал, что без контактов с Москвой и российского газа Украине будет очень тяжело пережить предстоящую зиму.