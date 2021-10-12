В обмен на приезд Нуланд в Москву российский дипломат получил визу США

"Константин Воронцов - исполняющий обязанности заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями, глава российской делегации в Комиссии по разоружению, ведущий наш представитель на Первом комитете Генассамблеии ООН", - цитирует РИА Новости слова Рябкова.

Также российский дипломат отметил, что "мы удовлетворены тем, что такой размен произошел".

При этом Рябков после переговоров отметил, что "мы не чувствуем готовности американцев восстановить деятельность своего дипприсутствия в России на приемлемом уровне, то есть подняться до потолка, который несколько лет назад был для них установлен в 455 человек". Вместо этого, добавил замминистра, "они продолжают спекуляции по поводу, как они утверждают, несоответствия численного состава не в их пользу, забывая или преднамеренно игнорируя тот факт, что на их территории находятся не только наше посольство и два консульства, но и постоянное представительство при ООН".

Российская сторона, по словам Рябкова, в очередной раз призывает американцев договариваться.

"Посмотрим, что получится в ходе тех консультаций, которые, как мы надеемся, специализированно проведут наши люди и американские представители, занимающиеся двусторонней тематикой, откладывая это не в слишком долгий ящик", - сказал он.

Виктория Нуланд пробудет в Москве до 13 октября. Запланированы ее встречи с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и с заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.