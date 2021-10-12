Новости

Врач рассказал, как коронавирус действует на репродуктивную функцию 07:50
СМИ: Спасший жизнь Байдену переводчик покинул Афганистан 07:25
Эксперты подсчитали доходы России от нефти и газа в этом году 07:24
Видео: В Хабаровском крае заметили самого северного тигра 07:18
Врач сообщил о снижении срока лечения COVID-19 среди вакцинированных 07:05
Власти Австралии реализуют стратегию защиты психического здоровья детей 07:03
У границ России над Литвой пролетели американские бомбардировщики B-1B 06:20
Пассажир рейса Хабаровск - Мирный "заминировал" самолет 06:06
Врач рассказала, о каких заболеваниях говорит чувство холода и зябкости 06:05
Наводнения в Китае унесли жизни 15 человек 05:51
Количество бессимптомных случаев COVID-19 в Приморье снизилось на 20% 05:23
Пушков заявил об отсутствии у властей Украины переговорного потенциала 04:49
Врач Римма Мойсенко назвала самый важный для иммунитета элемент 04:37
Житель Чукотки получил реальный срок за неуплату алиментов 04:36
На Курилах ураганный ветер снес дорожные знаки и повредил дома 04:25
На Камчатке подняли по тревоге береговых ракетчиков ТОФ 04:01
В территории комплексного развития могут включить накренившиеся дома 04:00
Роспотребнадзор: Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 субъектах РФ 03:55
Гидрометцентр предупредил о смене погоды в центре европейской части РФ 03:32
Орбиту МКС поднимут на 940 м перед прибытием "Союза" с японскими туристами 02:25
Иммунолог Жемчугов назвал причину высокой смертности от COVID-19 02:18
Два человека погибли при падении самолета на жилые дома в США 01:32
Игорь Дивеев: В раздевалке после матча пели "Валера, Валера!" 01:17
Сборная Германии первой вышла в финальную часть ЧМ-2022 00:37
ООН: Пандемия COVID-19 ввергла в нищету более 100 млн человек 00:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
12.10.2021 07:50
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как коронавирус действует на репродуктивную функцию

Текст: Алексей Рыбин

Врач-инфекционист Андрей Поздняков оценил воздействие коронавируса на половую систему. По его словам, такое влияние есть, хотя этот вопрос еще изучается, сообщает РИА "Новости".

Фото: iStock
Врач рассказал, почему осенью заражение коронавирусом самое опасное

Как пояснил Поздняков, все механизмы влияния COVID-19 еще не выяснены, так как прошло мало времени для накопления данных. "Совершенно точно, что тропность данного вируса к эндотелию (клеткам внутренней оболочки сосудов) с последующим повышенным риском тромбообразования может оказать влияние и на репродуктивную функцию", - сказал врач.

При этом специалист подчеркнул, что прямое воздействие коронавируса на клетки репродуктивной системы еще не изучено. Однако не исключил, что оно есть, поскольку в этих клетках также есть рецептор ACE, к которому прикрепляется коронавирус.

Тем не менее, по словам Андрея Позднякова, никаких специфических симптомов нарушения фертильности при заболевании коронавирусом не будет, независимо от тяжести процесса. Что же касается "временного снижения фертильности", то она возникает после любой тяжелой инфекции.

Ранее специалист объяснил, почему привитые от COVID-19 россияне оказываются в реанимации.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Эксперты: Россия может стать мировым лидером по числу карточных платежей
Пушков заявил об отсутствии у властей Украины переговорного потенциала
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию
Врач Римма Мойсенко назвала самый важный для иммунитета элемент
Гидрометцентр предупредил о смене погоды в центре европейской части РФ
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"