Врач рассказал, как коронавирус действует на репродуктивную функцию

Врач-инфекционист Андрей Поздняков оценил воздействие коронавируса на половую систему. По его словам, такое влияние есть, хотя этот вопрос еще изучается, сообщает РИА "Новости".

Как пояснил Поздняков, все механизмы влияния COVID-19 еще не выяснены, так как прошло мало времени для накопления данных. "Совершенно точно, что тропность данного вируса к эндотелию (клеткам внутренней оболочки сосудов) с последующим повышенным риском тромбообразования может оказать влияние и на репродуктивную функцию", - сказал врач.

При этом специалист подчеркнул, что прямое воздействие коронавируса на клетки репродуктивной системы еще не изучено. Однако не исключил, что оно есть, поскольку в этих клетках также есть рецептор ACE, к которому прикрепляется коронавирус.

Тем не менее, по словам Андрея Позднякова, никаких специфических симптомов нарушения фертильности при заболевании коронавирусом не будет, независимо от тяжести процесса. Что же касается "временного снижения фертильности", то она возникает после любой тяжелой инфекции.

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