Врач рассказала, о каких заболеваниях говорит чувство холода и зябкости

Ощущение внутреннего холода становится для многих пожилых людей привычным спутником жизни. Многие из них начинают кутаться в теплые вещи, тогда как причина дискомфорта может быть связана с некоторыми хроническими заболеваниями.

"Терморегуляция - способность поддерживать температуру тела в определенном диапазоне - обеспечивается разными механизмами, которые с годами начинают ослабевать", - рассказала aif.ru врач-гериатр Наталья Шарашкина.

Кроме возрастных изменений организма, на способность согреться оказывают сильное влияние хронические заболевания. Например, при атеросклерозе, гипертонии, сахарном диабете, анемии, нарушении работы щитовидной железы, а также ряде других заболеваний чувство холода и зябкость могут встречаться значительно чаще. В таких случаях надо обратиться к врачу, чтобы поставить соответствующий диагноз и начать правильное лечение.

Шарашкина уверена, что поддержание хорошей физической формы, правильное питание и высокая социальная активность позволят избежать подобных проблем.

Кстати

Нарушение терморегуляции и ощущение озноба даже в летнюю жару является последствием повреждения нервной системы. Медики располагают данными, что у многих людей после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 сохраняется такой озноб.