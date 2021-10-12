Жириновский предложил новому созыву Госдумы построить парламентский центр

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наконец построить новый парламентский центр. Об этом он заявил, выступая на первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва.

"Наше здание выглядит очень невзрачно. Посмотрите на парламенты любой страны, самой бедной, самой дикой! Лучшее здание этой страны - парламентский центр", - сравнил Жириновский. "А вот так сидеть нельзя. Должна быть дистанция в полтора метра", - пояснил он. Коронавирусом больны уже 5 процентов депутатов, 23 человека сегодня не пришли на заседание, сообщил лидер ЛДПР. Он возмутился, что многие сидят на заседании без масок и попросил не допускать в зал не прошедших вакцинацию. "У меня уже шесть прививок!" - заявил он.

"Поэтому надо сделать, - вернулся к парламентскому центру Жириновский. - Две станции метро подвели уже, дорогу. Проект готов, деньги есть. Ни одной копейки из бюджета страны. Давайте это сделаем, потому что тяжело работать и нам, и Совету Федерации". Центр можно построить за три года, может, даже быстрее, считает лидер ЛДПР.