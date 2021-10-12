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12.10.2021 10:35
Рубрика: Власть

Жириновский предложил новому созыву Госдумы построить парламентский центр

Текст: Кира Латухина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наконец построить новый парламентский центр. Об этом он заявил, выступая на первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва.

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"Наше здание выглядит очень невзрачно. Посмотрите на парламенты любой страны, самой бедной, самой дикой! Лучшее здание этой страны - парламентский центр", - сравнил Жириновский. "А вот так сидеть нельзя. Должна быть дистанция в полтора метра", - пояснил он. Коронавирусом больны уже 5 процентов депутатов, 23 человека сегодня не пришли на заседание, сообщил лидер ЛДПР. Он возмутился, что многие сидят на заседании без масок и попросил не допускать в зал не прошедших вакцинацию. "У меня уже шесть прививок!" - заявил он.

"Поэтому надо сделать, - вернулся к парламентскому центру Жириновский. - Две станции метро подвели уже, дорогу. Проект готов, деньги есть. Ни одной копейки из бюджета страны. Давайте это сделаем, потому что тяжело работать и нам, и Совету Федерации". Центр можно построить за три года, может, даже быстрее, считает лидер ЛДПР.

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