Видеотрансляция: Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва

Фракция "Единой России" выдвинула на должность спикера Вячеслава Володина. Ранее оставить Володина на посту предложил президент РФ Владимир Путин. Он дал высокую оценку работе думского руководства в усложненных пандемией условия.

Из парламентских старожилов только ЕР поменяет лидера - на место Сергея Неверова избран политик с опытом и в исполнительной, и в законодательной сферах - замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев, который ранее уже занимал должность главы фракции в предыдущих созывах.

В новой Госдуме планируется увеличить количество комитетов с 26 до 32 с целью увязать направления их работы с деятельностью федеральных органов исполнительной власти. С учетом пожелания фракций у комитетов будет 17 председателей из "Единой России", пять из КПРФ, по четыре из "Справедливой России - За правду" (СРЗП) и ЛДПР и двое из "Новых людей".

Изменит думскую структуру и появление пятой фракции "Новые люди". По оценке Володина, приход еще одного участника законотворческого процесса, который привнесет свою повестку, сделает работу более сложной. "Но эта сложность позволит избежать ошибок. Решения будут приниматься более сбалансированно", - считает парламентарий.