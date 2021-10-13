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Рубрика: Власть

Читатели "РГ" дали напутствие депутатам Госдумы нового созыва

Текст: Наталья Коротченко, Дмитрий Лапин, Сергей Набивачев, Татьяна Павловская
Российская газета - Неделя № 234(8585)
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Игорь Мартынов, председатель Думы Астраханской области:

Фото: Сергей Куксин
Госдума приступила к работе

- Сейчас предлагается присвоить Астраханской области статус приоритетной геостратегической территории. Положительное решение этого вопроса даст дополнительный импульс для развития. Нам необходима поддержка федеральных коллег. Важны и аспекты бюджетной политики государства. На парламентских слушаниях, прошедших в Совете Федерации, было высказано много предложений по поддержке регионов, повышению самодостаточности их бюджетов. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы данные инициативы нашли отражение в итоговом варианте главного финансового документа страны.

Виктор Захарченко, Герой Труда России, дважды Герой труда Кубани, народный артист РФ:

- Надеюсь, все вы пришли в Думу, чтобы решать задачи, поставленные перед вами государством и обществом. Они связаны с подъемом нашей экономики и улучшением жизни людей. Но нравственное здоровье не менее важно, чем физическое. По моему мнению, все, связанное с нашей культурой, по значимости надо приравнять к обороне. Потому что главная наша оборона - это оборона души. Ведь если даже человек научится обращаться с оружием, а внутри он с червоточинкой, то он и оружие продать может, и друзей предать. Нельзя этого допустить. В военном плане сегодня Россия сильна как никогда. Мы не собираемся ни на кого нападать, но все должны знать, что у нас есть чем защитить страну. А для этого надо укреплять не только вооружение, но и духовную оборону. В числе первоочередных задач, считаю, стоит принятие закона, который бы позволил на государственном уровне защитить наши национальные интересы. Вседозволенность в культуре ведет к деградации общества, надо принимать закон о защите традиционной культуры. Юбилейная программа Кубанского казачьего хора называется "Никто, кроме нас, Россию не спасет". С таким наказом я обращаюсь и к депутатам.

Павел Ростовцев, трехкратный чемпион мира, министр спорта Красноярского края:

- Стоит обратить внимание на совершенствование законодательства по развитию спорта на селе. Прежде всего продолжить то направление в части создания инфраструктуры спорта и поддержки спортивных учреждений, в котором двигался предыдущий созыв Государственной Думы. Важно совершенствовать законодательство для привлечения частных инвестиций в строительство спортивных объектов. Это может значительно расширить наши возможности по созданию достойных условий для занятий физической культурой и спортом.

И еще - безусловно, мы стали уделять более пристальное внимание созданию спортивной инфраструктуры в малых городах и районах края. Но мало привлечь средства и построить какой-либо объект. Нужны профессиональные кадры, которые будут тренировать нашу молодежь. Главы муниципалитетов сигналят, что из-за низкой оплаты труда на новых объектах работать некому! Поэтому считаю необходимым законодательно закрепить повышение зарплаты тренерам и инструкторам по спорту.

Жаккелина Орлова, заместитель председателя Союза Женщин России, председатель Амурского союза женщин:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Госдума увеличила число комитетов

- Мои ожидания от работы Государственной Думы 8-го созыва такие: доработка нормативно-правовых актов по исполнению действующих законов, внесение в них поправок. Нужны реальные механизмы исполнения антитабачного закона, порядка принудительной госпитализации, статей 117 и 119 УК РФ. Следует приравнять статью 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) к умышленному убийству. Требуется закон о персональной ответственности перед избирателями, возможность отзыва депутата по недоверию. Считаю, что надо внести поправки в закон о выборах: кандидатам в депутаты предоставлять медицинское заключение об отсутствии психических расстройств, алкогольной и наркотической зависимости. Пора ввести госконтроль над ценами на товары первой необходимости и лекарствами. Необходимо создание Государственного алиментного фонда. Депутатам Госдумы нужно озаботиться введением в школах семейного воспитания, увеличением финансирования науки и стипендий, обеспечением государственных гарантий (районных коэффициентов, дополнительных отпусков, доплаты за вредность) не за счет субъектов МСП.

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