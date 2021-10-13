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13 октября 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Чукотскому автономному округу от 12 октября 2021 года № 2 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям на территории Чукотского автономного округа"

Дата подписания 12 октября 2021 г.
Опубликован 13 октября 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

На Чукотке ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Я, Главный государственный санитарный врач по Чукотскому автономному округу Семенихин А.В., проанализировав внешние и внутренние эпидемиологические риски, эффективность проводимых санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции на территории Чукотского автономного округа, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) остается напряженной. Коэффициент распространения инфекции среди населения не снижается и составляет 1,0, удельный вес заболевших детей и подростков варьирует от 20,35% до 28,75% за последние 4 недели.

В структуре заболевших наибольший удельный вес составляют лица трудоспособного возраста 18-64 года (30-49 лет составляет 41,54% от количества всех заболевших новой коронавирусной инфекцией на территории Чукотского автономного округа по состоянию на 10.10.2021 года), активно посещающие общественные места, пользующиеся общественным транспортом. При анализе по профессиональному признаку наибольшие показатели заболеваемости регистрируются среди работников, деятельность которых связана с наличием контактов с большим количеством людей: сферы обслуживания, образования, здравоохранения, транспорта, офисов, банков и др.

С целью предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения Чукотского автономного округа, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (собрание законодательства Российской Федерации, 1999), ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 4 "Об утверждении санитарных норм и правил СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические правила по профилактике инфекционных болезней" (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 г. № 62500), приказом Министерства здравоохранения России от 21.03.2014 г. № 125н "Об утверждении календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрирован в Минюсте России № 32115), постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации:

1.1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах:

образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- транспорта;

- культуры (театры, кинотеатры, концертные залы и т.п.)

- физической культуры и спорта;

- экскурсионной, выставочной деятельности;

- сервиса, оказания услуг населению (торговля, общественное питание, гостиничные услуги, услуги детских игровых комнат, детских развлекательных центров, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг, услуг почтовой связи, клининга, парикмахерских (салонов красоты), прачечных, ателье, химчисток);

- пищевой промышленности;

рыболовства, береговых рыбоперерабатывающих предприятий, холодильных терминалов, имеющих контакт с рыбопродукцией;

- строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- промышленных предприятий;

- административно-управленческой и офисной деятельности, в т.ч. в клиентских подразделениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, финансовых организациях.

1.2 Государственным и гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, работникам органов власти и местного самоуправления Чукотского автономного округа.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции, в соответствии с п.п. 3.4; 3.5; 3.21; 3.22; 3.26; 3.35 временных методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

3. Руководителям департаментов, ведомств, предприятий, организаций, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Чукотского автономного округа в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

3.1. Организовать проведение профилактических прививок против коронавирусной инфекции не менее 80 % от общей численности сотрудников:

- первым компонентом до 01.11.2021 года;

- вторым компонентом в срок до 22.11.2021 года.

3.2. Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 02.11.2021 года лиц, не получивших ни одного компонента вакцины против новой коронавирусной инфекции; с 23.11.2021 года - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации.

4. Департаменту здравоохранения Чукотского автономного округа:

4.1. Организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления.

4.2. Принять дополнительные меры по проведению информационной работы по пропаганде вакцинопрофилактики, как основной профилактической меры в борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

4.3. Обеспечить работу пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции в медицинских организациях, по месту работы, учебы, на общественных пространствах, с привлечением мобильных выездных прививочных бригад.

5. Главам администраций муниципальных образований Чукотского автономного округа:

5.1. Обеспечить реализацию данного Постановления на подведомственных территориях.

5.2. Оказывать содействие руководителям медицинских организаций в проведении иммунизации отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления.

5.3 Организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Чукотскому автономному округу А.В.Семенихин



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