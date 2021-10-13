На Чукотке ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Сотрудники сферы обслуживания и соцзащиты, рыболовства, здравоохранения пищевой промышленности и ряда других должны в обязательном порядке пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Такие требования ввел главный государственный санитарный врач Чукотского автономного округа Антон Семенихин постановлением от 12 октября.

Руководители предприятий должны обеспечить вакцинацию не менее 80 процентов своего коллектива. Не позднее 1 ноября необходимо ввести первый компонент, а до 22 ноября - второй.

В случае, если сотрудник организации, попадающей под новые требования, не сделает прививку, его должны перевести на удаленную работу.

В постановлении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции на Чукотке не снижается и составляет 1,0. Больше всего случаев COVID-19 выявлено среди людей от 30 до 49 лет.