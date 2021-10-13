Джереми Кларксон назвал лучший автомобиль 2021 года

Хотя изначально, отметил Кларксон, он не ожидал от автомобиля положительных эмоций, но испытания на пересеченной местности и на льду кардинально изменили его мнение.

- Машина не слишком быстрая. Но баланс производительности и управляемости хорошо оживляет привычную "скучную" езду на автомобиле. Вполне возможно, что GR Yaris в будущем будет признан классикой, - добавил телеведущий.

К слову, Toyota GR Yaris был признан лучшим и в номинации "самый заряженный хэтчбек" года премии.

Автомобилем года, по версии Sunday Times, назван Ford Mustang Mach-E за "великолепный внешний вид, спортивную производительность и управляемость".

"Легендарной новинкой 2021" стал Land Rover Defender, который, как заявили в экспертной комиссии, воплотил в себе передовые технологии, но остался "прочным, как гвоздь", и способным преодолевать бездорожье, как никогда раньше.

Южнокорейская новинка Hyundai Ioniq 5 заслужил звание "Лучшего дизайнерского автомобиля" и "Автомобильной инновации года" за фантастический дизайн экстерьера и салон в стиле лаунж.

Лучшим по соотношению цена-качества эксперты признали Vauxhall / Opel Corsa, предлагаемый с разными типами двигателя. Схожий с ним по габаритам Fiat 500e стал малолитражкой года.

Электромобилем 2021 года признан Tesla Model 3, что пока вполне предсказуемо. Как и то, что титул самого роскошного автомобиля достался Rolls-Royce Ghost. Впрочем ожидаемыми можно назвать и других победителей: Nissan Qashqai - "Кроссовер года", Kia Sorento PHEV - "Внедорожник года", Ford Kuga - "Семейный автомобиль года".

Лучшим авто "для приключений" эксперты назвали Porsche Taycan grand tourer, хотя сами же указали, что электрокар не очень подходит для поездок по грунтовым дорогам и с уклонами. Впечатлили их "невероятная скорость, сверхбыстрая технология зарядки и великолепный интерьер".

Производителем года стал Lotus, переживший трудные времена и представивший две новинки - электрический гиперкар Evija и бензиновый спорткар Emira.

Еще один спорткар Porsche 911 GT3 признан "спортивным автомобилем года".

Завершила список премии самая, пожалуй, экзотическая номинация - "Автомобиль года для собак". Главная награда в ней присуждена британскому Mini Clubman, который разрабатывался совместно с организацией по защите животных.