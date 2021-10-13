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13.10.2021 20:33
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, почему так резко подорожали мясо и овощи

Текст: Татьяна Карабут
Основные причины резкого роста цен на мясо - повышенный спрос и рост себестоимости производства. А овощи растут в цене из-за непогоды. К таким выводам пришли отраслевые эксперты.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Так, по словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, спрос растет прежде всего на свинину и курицу как наиболее доступные источники животного белка. По мнению эксперта, это долгосрочный тренд. Поэтому бизнесу надо наращивать мощности и объемы предложения.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Эксперт отметил, что себестоимость производства мяса во всем мире в этом году серьезно выросла: подорожало зерно, корма, ветеринарные препараты, транспорт, стоимость рабочей силы. При этом на цены в магазинах выросли меньше, чем оказался рост себестоимость, часть роста производители взяли на себя, говорит Юшин.

Тем не менее, по мнению эксперта, в России ситуация куда лучше, чем в некоторых развитых странах. Например, в Великобритании и США из-за проблем с персоналом, нехваткой обвальщиков мяса и водителей мясо исчезло из магазинов, а цены подскакивают на десятки процентов. мясные полки в магазинах временами пустуют, а цены в отдельные моменты взлетают на десятки процентов.

"Продукции не хватает, потому что разорвались цепочки производства, переработки и транспортировки сельхозпродукции. России же удалось избежать тотального дефицита и галопирующего роста цен на продовольствие", - говорит Сергей Юшин.

Сейчас значительная часть картофеля еще находится в полях, погода не позволяет собирать урожай, поясняет председатель Картофельного союза Сергей Лупехин. Как только ситуация с погодой наладится, поставки нового урожая в магазины ускорятся. Что позволит амортизировать цены.

Однако эксперт предупреждает: российского картофеля с каждым годом становится все меньше. Хотя в организованном секторе площади растут, сокращение объемов производства который год происходит в хозяйствах населения. Кроме того, растет спрос на картофель со стороны производителей чипсов, картофеля фри и другой продукции.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Для того, чтобы переломить этот тренд, необходимо ускорить развитие промышленного производства картофеля, создать условия для расширения посевных площадей и сокращения издержек сельхозпроизводителей. Например, сейчас критически важно обеспечить для аграриев на следующий год доступность минеральных удобрений и семян, стоимость которых значительно возросла за последнее время", - считает эксперт.

Цены на овощи выросли также из-за погоды. В сентябре было холодно и шли дожди. Кроме того, из-за прохладной весны на две недели сдвинулись сроки посева овощей и, значит, сдвинулись и сроки уборки, говорит директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. В результате в отдельных регионах убрано только 60-65% площадей.

"Если в ближайшие две-три недели погода будет благоприятной, убрать весь урожай получится достаточно быстро, и цены производителей постепенно начнут снижаться. На данный момент ситуация развивается именно по такому сценарию. Пока что погода благоприятная, и в регионах идет активный сбор урожая", - говорит Глушков.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Накануне Минэкономразвития повысил прогноз по инфляции до конца года с 5,8% до 7,4%. Основная причина - аномальный рост цен на овощи, а также мясо. На овощи в это время с 1998 года дефляции не было только один раз, отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников. При этом, по его мнению, проблема кроется в недостаточности предложения.

По данным Росстата, на прошлой неделе огурцы подорожали на 10,9%, помидоры - на 9,7%, картофель - на 4,4%. Такие высокие темпы роста сохраняются вторую неделю подряд. Мясо птицы прибавило в цене 1,5%, свинина - 0,6%, говядина - 0,3%. При этом с начала года птица выросла в цене на 22,6%, свинина - 13,9%, говядина - 11,9%.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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