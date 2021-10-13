Facebook заблокировал пост со словом "хохлома" за ненависть

Механизмы обнаружения хейт-спича, используемые в Facebook, снова дали сбой. Их жертвой стал пользователь из России по имени Виталий Егоров, пост которого, содержащий слово "хохлома", был удален.

Об удалении поста рассказал сам Егоров в отдельной записи. Согласно вердикту Facebook, публикация "нарушает нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений". Также пользователя предупредили, что в случае неоднократного нарушения этих норм могут быть применены дополнительные ограничения.

Раньше искусственный интеллект Facebook уже удалял упоминания тренера волгоградского футбольного клуба "Ротор" Дмитрия Хохлова - по всей видимости, фамилия были распознана как пренебрежительное обозначение жителей Украины. Хохлов подал судебный иск против соцсети и намерен взыскать с Facebook 150 миллионов рублей.

Примерно тогда же площадка на несколько дней заблокировала профиль фотографа Юрия Феклистова, который в одном из постов упомянул Хохловский переулок.