ФНС объяснила, что делать при отсутствии налоговых уведомлений

Федеральная налоговая служба до конца октября завершит рассылку налоговых уведомления физлицам. Те собственники транспортных средств и объектов недвижимости, кто не получит сообщения, должны будут самостоятельно подать необходимые сведения, сообщили в пресс-службе ФНС.

"Такое сообщение оформляется по форме и направляется в любой налоговый орган либо в МФЦ, уполномоченный их принимать. Необходимо приложить копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и (или) документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств", - пояснили в налоговой службе.

Информацию необходимо предоставить до 31 декабря. В случае нарушения этих сроков, может быть наложен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Рассылка уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество, стартовала в сентябре.

Всего будет направлено 67,1 млн уведомлений. Из них 44,6 млн - по почте заказными письмами, 22,5 млн - в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков. Оплатить налоги необходимо до 1 декабря.