ФНС объяснила, что делать при отсутствии налоговых уведомлений

Новости

В Херсонес начали пускать по QR-кодам 12:43
Нарышкин предложил отметить как большой праздник 225-летние Владимира Даля 12:26
В Москве загорелась газовая подстанция 12:20
Трое гастарбайтеров на улице избили и ограбили москвича 12:14
F-22 разбился из-за плохого мытья 12:09
Умерла создательница "Американской утопии" Дайан Вейерманн 12:02
Трейлер: Олаф из "Холодного сердца" пародирует диснеевскую классику 11:57
МИД РФ: Россияне не пострадали при стрельбе в Бейруте 11:56
Доля безналичных платежей в России впервые достигла 75% 11:53
Первую книгу Владимира Маяковского "Я" продали за 1,3 млн рублей 11:53
Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов 11:46
Двое россиян утонули в абхазской Гагре во время шторма 11:43
Умер легендарный советский клоун Анатолий Латышев 11:40
На курортах КЧР на Новый год почти не осталось свободных мест 11:36
Лавров: Западу не нравится развитие России 11:10
Умер актер и режиссер "Другого немецкого кино" Гельмут Хербст 11:09
В Томской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан 11:09
Генпрокуратура направила запрос в Черногорию о выдаче Тельмана Исмаилова 11:07
Верховная Рада: Украина капитулирует перед Россией 11:07
В Москве экспресс-тестирование в ТЦ и МФЦ выявило COVID-19 у 440 человек 11:02
Месси обвинил арбитра матча с Перу в предвзятости 11:00
В Орле археологи "состарили" город на пять веков 10:49
Жирков рассказал, как однажды обматерил тренера Манчини в "Зените" 10:47
Два человека пострадали при нападении неизвестного в Токио 10:44
Президент Франции забил гол в благотворительном матче 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
13.10.2021 11:47
Рубрика: Экономика

ФНС объяснила, что делать при отсутствии налоговых уведомлений

Текст: Василий Кошкин

Федеральная налоговая служба до конца октября завершит рассылку налоговых уведомления физлицам. Те собственники транспортных средств и объектов недвижимости, кто не получит сообщения, должны будут самостоятельно подать необходимые сведения, сообщили в пресс-службе ФНС.

Фото: Владимир Новиков / РИА Новости
В ФНС рассказали, как изменился расчет налогов в 2021 году

"Такое сообщение оформляется по форме и направляется в любой налоговый орган либо в МФЦ, уполномоченный их принимать. Необходимо приложить копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества и (или) документов, подтверждающих государственную регистрацию транспортных средств", - пояснили в налоговой службе.

Информацию необходимо предоставить до 31 декабря. В случае нарушения этих сроков, может быть наложен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Рассылка уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество, стартовала в сентябре.

Всего будет направлено 67,1 млн уведомлений. Из них 44,6 млн - по почте заказными письмами, 22,5 млн - в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков. Оплатить налоги необходимо до 1 декабря.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС Земельный налог Налог на недвижимость Транспортный налог

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 32196 случаев COVID-19 в 85 регионах
Нефть Brent впервые с 2018 года поднялась до 85 долларов
Новак исключил связь газового кризиса в Европе с "Северным потоком-2"
Эксперт: Во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники
Денис Проценко: Ситуация с коронавирусом близка к критической
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию