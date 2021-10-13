Гинцбург рассказал, как бороться со штаммом "дельта"

Штамм коронавируса "дельта" практически вытеснил все остальные варианты, рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что в последние несколько месяцев произошла смена штамма, циркулирующего почти по всему миру.

"Сейчас мы имеем дело с дельта-штаммом, который фактически вытеснил все другие до этого известные варианты возбудителя COVID-19", - цитирует Гинцбурга ТАСС.

По мнению академика, бороться с этим вариантом необходимо "на входе" - то есть, постоянно поддерживать высокий уровень защитных антител.

По мнению биолога Евгения Кунина, "дельта" может быть своеобразным "плато" в эволюции коронавируса. Как объяснил специалист, в ходе эволюции вирусу трудно сохранить высокую способность связываться с рецепторами, то есть, быстро распространяться и одновременно эффективно обманывать иммунитет.

Сейчас "дельта" доминирует в большинстве стран мира, однако у ВОЗ вызывают беспокойство еще несколько вариантов коронавируса.