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13.10.2021 16:37
Рубрика: Общество

Гинцбург рассказал, как бороться со штаммом "дельта"

Текст: Евгения Думанская

Штамм коронавируса "дельта" практически вытеснил все остальные варианты, рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Он отметил, что в последние несколько месяцев произошла смена штамма, циркулирующего почти по всему миру.

"Сейчас мы имеем дело с дельта-штаммом, который фактически вытеснил все другие до этого известные варианты возбудителя COVID-19", - цитирует Гинцбурга ТАСС.

По мнению академика, бороться с этим вариантом необходимо "на входе" - то есть, постоянно поддерживать высокий уровень защитных антител.

По мнению биолога Евгения Кунина, "дельта" может быть своеобразным "плато" в эволюции коронавируса. Как объяснил специалист, в ходе эволюции вирусу трудно сохранить высокую способность связываться с рецепторами, то есть, быстро распространяться и одновременно эффективно обманывать иммунитет.

Сейчас "дельта" доминирует в большинстве стран мира, однако у ВОЗ вызывают беспокойство еще несколько вариантов коронавируса.

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