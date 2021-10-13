Honda начала тестировать продвинутый автопилот. Такого нет и у Tesla

Honda Motor начала тесты системы автопилота четвертого уровня по классификации SAE. Об этом стало известно в ходе Всемирного конгресса интеллектуальных транспортных систем в Германии. Таким образом японская компания стала мировым лидером в области комплексов автономного управления автомобилем, опередив в том числе и американского производителя электромобилей Tesla.

Система автономного вождения четвертого уровня по SAE (Society of Automotive Engineers, Сообщество автомобильных инженеров) - это "высокая степень автоматизации". При нормальных условиях окружающей среды автомобиль может совершать автономное движение, не требуя контроля со стороны водителя.

Напомним, Honda первой в мире начала серийный выпуск автомобиля с автопилотом третьего уровня - такая опция с марта доступна для седана бизнес-класса Legend, правда, только на внутреннем рынке Японии. Водителю разрешается отвлекаться от дороги, в том числе чтобы листать соцсети или смотреть фильм. Но от человека необходима готовность вмешаться в течение какого-то ограниченного времени, определенного разработчиками.

Американская Tesla для своих электромобилей пока предлагает только автопилот второго уровня.

Прототипы автопилота четвертого уровня испытывают в составе той же Honda Legend, причем на дорогах Германии - машины уже успешно проехали более 25 тысяч км. Сроки внедрения продвинутой системы в производстве пока неизвестны.