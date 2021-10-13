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Рубрика: Общество

Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию от COVID-19

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Реакция на ревакцинацию от коронавируса с высокой долей вероятности будет напоминать симптомы, появившиеся после первичной прививки. Об этом заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По его словам, реакция на прививку (температура, общая слабость, боль в мышцах), как правило обусловлена особенностями врожденного иммунитета. "Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно", - рассказал Крючков радио Sputnik.

Опасаться каких-то дополнительных нежелательных явлений после повторной прививки не стоит, если с момента первой вакцинации состояние здоровья человека не изменилось. Иммунолог напомнил, на что нужно обратить внимание перед тем, как записываться на ревакцинацию. Важно учитывать, не появились ли тяжелые хронические заболевания, не перешло ли длительно текущее хроническое заболевание из стадии ремиссии в стадию обострения. В этом случае нужно дождаться, пока состояние здоровья стабилизируется и только после этого ревакцинироваться.

После ревакцинации стоит избегать людных мест, поскольку иммунная защита от инфекции выработается в организме не сразу. "Общий принцип такой, что, когда вы ревакцинировались, сама доза начинает действовать не сразу, а через две-три недели, соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать", - заключил Крючков.

Ранее начальник медицинской службы Южного военного округа полковник Серго Папко заявил, что массовая вакцинация от COVID-19 привела к сокращению на несколько дней сроков лечения от коронавирусной инфекции. Привитые и ревакцинированные гораздо легче переносят опасную инфекцию.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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