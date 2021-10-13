КамАЗ готовит электробус второго поколения

КамАЗ представит второе поколение своего электробуса в 2022 году. Об этом сообщил директор по пассажирскому транспорту компании Самат Саттаров на форуме "Общественный транспорт - 2021".

Как и нынешняя модель электробуса КамАЗ-6282, перспективная машина будет относиться к классу больших городских автобусов с низким уровнем пола. Однако второе поколение получит целый ряд технических улучшений.

"Уже в следующем году мы представляем электробус нового поколения, на котором будет отсутствовать дизельный отопитель, здесь уже уже будет батарея 200 кВт в час, будет возможность установки ADAS-системы, будет, соответственно, увеличен запас хода, при благоприятных условиях данный электробус может проходить до 100 км", - цитирует Саттарова ТАСС.

На текущий момент КамАЗ занимает около 80% рынка электробусов в России, основной заказчик таких машин - это Москва.

Нынешний электробус КамАЗ-6282 выпускается с 2017 года, у него два асинхронных электродвигателя, расположенных в электропортальном мосту производства ZF. В зависимости от версии запас хода варьируется от 50 до 200 километров. Максимальная скорость составляет 70 км/ч. Модель производят на Нефтекамском автозаводе, входящем в состав КамАЗа, а также - с апреля 2021-го - крупноузловым методом на мощностях завода СВАРЗ в Москве.