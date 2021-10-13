Кардиологи предупредили о высоком риске инфарктов и инсультов после COVID-19

У заболевших коронавирусом в период острого течения инфекции могут возникать поражения самые разные поражения сердца, требующие наблюдения и контроля со стороны специалистов, сообщил Институт цитологии и генетики по итогам специального симпозиума в рамках IX Съезда кардиологов Сибирского федерального округа.

"Особенно тяжело могут протекать вирусные и сепсис-ассоциированные кардиомиопатии с развитием сложных нарушений ритма, декомпенсированной сердечной недостаточности", - говорится в сообщении.

Как отметили ученые и медики, у пациентов, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, риск инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, аритмий увеличивается в несколько раз. Участники симпозиума подчеркнули важность контроля осложнений и последующей профилактики сосудистых катастроф.

В частности, было сказано об эффективности стратегии с препаратами, контролирующими артериальное давление. Основой профилактики при этом является вакцинация.

Ранее директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева рассказала, как прививка может помочь избежать инфаркта или инсульта.