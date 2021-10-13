Эксперт подтвердил, что коронавирус ускоряет процессы старения

Правда ли, что перенесенный COVID-19 приводит к ускоренному старению? Есть ли верхний возрастной предел для прививки? И можно ли, готовясь к вакцинации, принимать свои обычные лекарства или нужно временно от них отказаться? В рамках проекта "Победим пандемию вместе", организованного порталом стопкоронавирус.рф при поддержке Минздрава России, на вопросы о рисках коронавирусной инфекции для пожилых людей и особенностях их вакцинации ответила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

Появилась информация, что одно из "осложнений" коронавирусной инфекции - ускорение старения организма. Это так?

Ольга Ткачева: Есть такая гипотеза, и основывается она на убедительных фактах. Старение - сложный процесс. Есть много теорий механизма старения, и одна из основных - inflamm-aging - влияние на организм воспалительных процессов. Как показали исследования, наличие инфекционного агента приводит к тому, что в организме длительное время сохраняется уровень системного воспаления. Это воспаление стимулирует процессы фиброза, нарушение функций различных органов и систем. И чем более выражен воспалительный процесс, тем быстрее протекают дегенеративные процессы в организме - то есть по сути ускоряется старение. Ведь, собственно, когда мы говорим о старении, мы как раз имеем в виду постепенное угасание всех функций и систем организма - человек медленнее ходит, он хуже видит и слышит, ему труднее справляться с физической нагрузкой, которая раньше сложностей не вызывала, у него хуже работают внутренние органы и т.д. Коронавирус, сейчас это уже совершенно точно известно, вызывает мощный воспалительный процесс в организме, и это, конечно, тоже влияет на ускорение процессов старения.

Мы говорим, что вакцина - это профилактика инфекционного заболевания. Это так, но не только. Есть научные данные, которые доказывают: перенесенные в детстве инфекции (особенно если они были серьезными) могут закладывать ускоренное развитие старения этого ребенка в будущем. Например, перенесенная в детстве дифтерия повышает риск болезни Альцгеймера.

Поэтому профилактика инфекций, причем в течение всей жизни, - это профилактика старения. Например, в стране долгожителей Японии - культ чистоты. Люди там скрупулезно соблюдают правила гигиены, защищают себя от инфекций. По мнению многих специалистов, это одна из причин долгожительства японцев.

Почему врачи говорят, что прививки защищают не только от инфекций, но от инфарктов и инсультов?

Ольга Ткачева: Мы много лет в нашем центре прививаем наших пациентов от гриппа и пневмококковой инфекции. И весь наш опыт показывает: прививка от гриппа и пневмококка - это не только защита от гриппа и пневмонии, но также профилактика инфаркта и инсульта. И так считаем не только мы. Клинические рекомендации по лечению сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращению сердечно-сосудистых катастроф и в Европе, и в США включают эти прививки. То же самое относится и к прививкам против COVID-19. Объяснение простое: коронавирус в первую очередь поражает сосуды, вызывая воспаление внутренней оболочки, выстилающей сосуд изнутри. Как следствие - высокий риск тромбоза, повышение риска инфаркта и инсульта. С начала эпидемии мы много раз наблюдали эти последствия у пациентов, переболевших COVID-19, - у них развивался тяжелый инфаркт, или тяжелый инсульт, или тромбоз другой локализации, причем это могло произойти даже через несколько месяцев после выздоровления. Поэтому мы и говорим: прививка от коронавируса опосредованно защищает нашу сердечно-сосудистую систему.

Вакцинация - это, образно говоря, "тренажерный зал" для иммунитета

Пожилые люди часто боятся прививаться. Что можно им посоветовать?

Ольга Ткачева: Попробую объяснить простым языком, что такое вакцинация. Это, образно говоря, "тренажерный зал" для иммунной системы. Вводя в организм вакцину, мы знакомим нашу иммунную систему с коронавирусом, учим ее правильно реагировать на него. Тогда при встрече с реальным вирусом иммунная система распознает "врага" и расправляется с ним. Причем реакция иммунной системы адекватная: не избыточная, когда у больного развивается цитокиновый шторм, и не слишком слабая, неспособная защитить от воздействия инфекции.

Такая тренировка иммунитета особенно актуальная для пожилых людей. Потому что с возрастом иммунная система стареет, в организме становится меньше так называемых "наивных" иммунных клеток - тех, которые зарезервированы в организме для распознавания и борьбы с новым инфекционным агентом, с которым ранее организм не сталкивался.

Чем человек старше, тем таких клеток у него меньше, и когда в организм внедряется новый вирус - иммунный ответ будет слабым. Вакцинация же заранее готовит организм к возможной встрече с патогеном - и для пожилых людей это может быть критично важным, чтобы организм справился с коронавирусом.

Можно ли прививаться после инсульта, с болезнью Паркинсона или Альцгеймера?

Ольга Ткачева: Хронические заболевания, в том числе и сердечно-сосудистые, не являются противопоказанием к вакцинации. Единственное, когда необходимо подождать с прививкой, - это острый период инфекционного заболевания или период обострения хронического недуга. В первом случае надо дождаться выздоровления, подождать еще две недели, и потом можно делать прививку. Во втором нужно пролечиться, добиться ремиссии хронического заболевания - и дальше спокойно проходить вакцинацию.

А после инсульта вакцинация жизненно важна, поскольку, как известно, коронавирусная инфекция повышает риск возникновения тромбов и сердечно-сосудистых катастроф. Важно и до вакцинации, и между введением первой и второй доз, и после продолжать принимать все свои базовые препараты - все лекарства, которые назначены врачом.

Нужна ли ревакцинация, если у человека и через полгода после первой прививки сохраняется высокий титр антител к коронавирусу?

Ольга Ткачева: Пока продолжается эпидемия, продолжается распространение коронавируса, ревакцинация необходима, и ее надо проходить раз в полгода. Что касается уровня антител - нет никакой необходимости их проверять перед прививкой. Даже если вы вакцинируетесь при высоком титре антител, ничего не произойдет, это безопасно.

Есть ли верхнее ограничение - по возрасту - для прививки от COVID-19?

Ольга Ткачева: Как я сказала, мы прививаем в нашем центре пожилых людей. И у них, кстати, прививка проходит, как правило, очень легко. Могу сказать, что моя мама - ей 82 года - вакцинировалась. Перенесла прививку хорошо - было лишь небольшое повышение температуры. Это, кстати, хорошо - значит, есть реакция на антиген. Сейчас уже полгода прошло у мамы после первой вакцинации, и все это время она вела обычную жизнь. Сейчас будет ревакцинироваться.

Самому пожилому пациенту, который сделал прививку в нашем центре, 102 года.

Многие рассуждают: зачем пожилым прививаться, ведь они сидят дома, никуда не ходят.

Ольга Ткачева: Есть такое понятие - эйджизм - это пренебрежение к людям пожилого возраста, к их здоровью, их потребностям. Зачем протезировать зубы? Зачем лечить суставы? Если все это ненадолго. Иногда и сами люди говорят: мол, "сколько нам осталось"? Это абсолютно неправильная позиция. Самое страшное, когда это нежелание жить, нежелание улучшить качество своей жизни в голове у самого пожилого человека. Поэтому я обращаюсь к детям, родным наших пациентов - позаботьтесь о своих родителях, обязательно убедите их сделать прививку и помогите им в этом.