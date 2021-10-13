Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом модуля "Наука" на МКС

Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом многоцелевого лабораторного модуля "Наука", который летом вошел в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на "Роскосмос".

Отмечается, что до этого космонавт жил в служебном модуле "Звезда", но уступил свою каюту актрисе Юлии Пересильд, которая прилетела на МКС вместе с режиссером Климом Шипенко для съемок первого в истории художественного фильма в космосе. Модуль "Наука" был запущен с Байконура 21 июля, а 29 июля пристыковался к МКС. Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов.

Накануне сообщалось, что Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Новицкий в космосе отмечает свое 50-летие. Он осуществляет третий пилотируемый полет и успел в этом году уже несколько раз совершить выход в открытый космос, а сейчас принимает участие в съемках фильма "Вызов" на орбите.