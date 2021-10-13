Козак: Россия и США продолжат консультации по Донбассу

У Москвы и Вашингтона совпадают подходы по особому статусу Донбасса, они продолжат консультации по урегулированию на востоке Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Как отметил Козак, в ходе переговоров была подтверждена позиция США, что без согласования будущих параметров автономии или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. "С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций", - заявил он.

Он также добавил, что с американской стороны "состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины". По его словам, в ходе встречи обе стороны подтвердили, что Минские соглашения остаются единственной основой для урегулирования.