Кто должен платить за ДТП, в котором виноват 14-летний ребенок

Если 14-летний ребенок повредил машину, то именно он должен компенсировать ущерб. Если у него есть такая возможность. И только в том случае, если ее нет, ущерб компенсируют его родители. Это называется субсидиарная ответственность. Если же пострадавший выставит счет непосредственно родителям, то это будет основанием для пересмотра дела. На это обратил внимание судей Верховный суд в обзоре судебной практики. И суды уже активно учитывают такую позицию в своих решениях.

Если подросток протаранил машину, то предъявлять требование о возмещении ущерба надо к нему. Фото: iStock

Довольно часто виновником аварии становится ребенок. Он может выйти на дорогу там, где это запрещено, выскочить на красный сигнал светофора. Частенько он это проделывает на велосипеде, а с недавнего времени на электросамокате. Как правило, в таких ДТП ущерб причиняется в том числе и автомобилю. И компенсировать его должен в полном объеме виновник. В данном случае подросток.

Буквально недавно третий кассационный суд оставил в силе решение апелляционного суда, принявшего такое решение. Подросток 14 лет врезался на велосипеде в автомобиль. Собственник машины предъявил иск более чем на 100 тысяч рублей его родителям. Районный суд частично его удовлетворил, указав, что родители не объяснили ребенку особенности движения на велосипеде по дороге, а также не обучили его Правилам дорожного движения.

Однако апелляционная инстанция пересмотрела решение, наложив взыскание именно на подростка. И только в том случае, если у него нет дохода или имущества, достаточного для возмещения вреда, ответственность полностью или в недостающей части в субсидиарном порядке в равных долях возложить на его законных представителей.

Родители не согласились с таким решением, однако кассационный суд оставил его в силе, указав, что в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1074 Гражданского кодекса суд обязан привлечь несовершеннолетнего к участию в деле в качестве основного должника и обсудить вопрос о возможности возместить вред самим несовершеннолетним.

Если в аварии виноват ребенок до 14 лет, то субсидиарная ответственность возлагается на родителей независимо от того, есть у ребенка доход или имущество

В обзоре судебной практики Верховного суда в качестве примера приводится решение по похожему делу. Там также истец предъявил иск родителям подростка, который врезался на своем велосипеде в машину. Суд первой инстанции, исходя из наличия вины родителей в причинении материального ущерба истцу, которые не подготовили 14-летнего сына к езде на велосипеде по проезжей части автодороги, а также не обучили Правилам дорожного движения, взыскал с них в солидарном порядке стоимости восстановительного ремонта автомобиля. Суды апелляционной и кассационной инстанций с этим согласились.

Однако ВС напомнил о постановлении Пленума 2010 года, в котором разъяснено, что, если несовершеннолетний, на которого возложена обязанность по возмещению вреда, не имеет заработка или имущества, достаточных для возмещения вреда, обязанность по возмещению вреда полностью или частично возлагается субсидиарно на его родителей (усыновителей) или попечителей, а также на организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой находился причинитель вреда под надзором. Причем эти лица должны быть привлечены к участию в деле в качестве соответчиков.

Их обязанность по возмещению вреда прекращается по достижении несовершеннолетним восемнадцати лет либо по приобретении им до этого полной дееспособности.

При этом суд должен сам по собственной инициативе привлечь соответчиков и рассмотреть дело с их участием с самого начала.

Кстати, в случае появления у несовершеннолетнего достаточных для возмещения вреда средств ранее достижения восемнадцати лет исполнение обязанности субсидиарными ответчиками приостанавливается и может быть возобновлено, если соответствующие доходы прекратятся.

Примечательно, что если в аварии виноват ребенок до 14 лет, то субсидиарная ответственность возлагается на родителей независимо от того, есть у ребенка доход или имущество. Более того, она не прекращается по достижении ребенком 18 лет.