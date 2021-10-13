Lada Niva Travel отправилась на экспорт в страну любителей Land Cruiser

Внедорожник Niva Travel добрался до дилеров Lada в Иордании. В этой стране самые продаваемые автомобили марки Toyota, причём лидирует Land Cruiser.

Цена на Lada Niva Travel - 18 000 динаров (примерно 1,8 млн рублей), в эту стоимость включены регистрация и страховка. Автомобиль можно купить, воспользовавшись программой трейд-ин.

По данным портала Wroom, объём рынка Иордании небольшой - по итогам прошлого года здесь было продано всего 29 тысяч машин. Лидерами являются Toyota, а на долю Land Cruiser в списке самых продаваемых моделей приходится 16%.

Lada вернулась в Иорданию в 2017 году. В настоящее время в страну поставляются Lada Granta, универсалы Vesta SW Cross и Largus, а также трёх- и пятидверные Niva Legend.