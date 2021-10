"Русское сопрано с вердиевской музыкой в крови" оживит героинь итальянской оперы, Тьерри Эскеш представит антологию музыки двух главных органных держав, а Аркадий Шилклопер и оркестр "Русская филармония" воздадут должное группе YES.

Кто играет: Мария Гулегина в сопровождении Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" (дирижер Фабио Мастранжело).

Что играет: Арии из опер.

Почему идти: "Русское сопрано с вердиевской музыкой в крови" - так именуют Марию Гулегину на Западе. Ее конек - стенобитные партии в операх позднего Верди и композиторов-веристов - те, где необходима вокальная мощь. Леди Макбет, Тоска, Турандот и другие героини итальянской оперы, оживут на концерте в Доме музыки благодаря непревзойденному форте Гулегиной и ее умению выдавать длиннейшие арии на одном дыхании. Чего, собственно, и ждет публика, готовая отдаться во власть сильному голосу и харизме примадонны.

Где, когда, сколько: Московский Международный Дом музыки; 18 октября; 2 000 - 5 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Дмитрий Синьковский и ансамбль La Voce Strumentale.

Что играет: Сочинения А. Вивальди, И. Бибера, П. Локателли.

Почему идти: Един в трех лицах - дирижер, скрипач и певец - Дмитрий Синьковский представит в "Зарядье" программу поп-музыки XVIII века. Помимо четырех концертов известного всем "рыжего аббата" прозвучит сочинения "итальянского амстердамца" Локателли и австрийского скрипача-виртуоза Бибера. Все они вошли в альбом Virtuosissimo, удостоенный премии Diapason d'Or. Синьковский и La Voce Strumentale преподнесут эту программу ярко и виртуозно, купаясь в эмоциях сами и передавая свое настроение залу.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 18 октября; 500 - 1 300 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Михаил Грановский), Аркадий Шилклопер (духовые инструменты), Петр Ившин (барабаны), Антон Горбунов (бас-гитара).

Что играет: Программа Symphonic Tribute to YES.

Почему идти: Программа, посвященная группе YES, одной из главных арт-роковых формаций 70-х, будет одинаково интересна любителям классики рока и просто классики. "Я давний фанат этой группы, - говорит Аркадий Шилклопер. - По драматургии и композиционному развитию, изысканной гармонии и музыкальной форме YES - академический ансамбль, и лишь средства выражения материала взяты из рок-эстетики". Много лет всемирно известный мультиинструменталист мечтал высветить то самое академическое начало, которое, как он считает, было задавлено в творчестве его любимой группы тяжестью рок-машины. Symphonic Tribute to YES - воплощение этой мечты.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 17 октября; 300 - 1 200 руб.

Фото: Guy Vivien

Кто играет: Тьерри Эскеш.

Что играет: Сочинения И. С. Баха, И.Брамса, Ф. Мендельсона, М. Регера, Ж.-Б. Люлли, Т. Эскеша, А. Боэли, К. Сен-Санса, Ж.А. Алена.

Почему идти: Один из виднейших мастеров французской органной школы Тьерри Эскеш представит в Москве своего рода антологию музыки двух главных органных держав - Германии и Франции. Первую традиционно олицетворяют Бах, Мендельсон, Брамс и Регер. Вторая же представлена интригующим списком имен и произведений разных эпох: музыка Люлли из комедии-балета "Мещанин во дворянстве", сочинение основоположника французской романтической школы Боэли и творение погибшего во время Второй мировой войне органиста и композитора Жан Алена. XXI век олицетворяет сам Тьерри Эскеш - в программе две его пьесы-импровизации.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 17 октября; 1 700 - 2 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Максим Емельянычев), солистка Каролин Видман.

Что играет: М. Равель "Гробница Куперена", С. Прокофьев - Концерт № 2 для скрипки с оркестром, И. Брамс - Симфония № 2.

Почему идти: Всего за три года своего существования Российский национальный молодежный симфонический оркестр выступил едва ли не со всеми лучшими дирижерами и солистами мира. На очереди - немецкая скрипачка Каролин Видман; ближе познакомиться с ее искусством - редкая и счастливая возможность. Скрипичный концерт №2 Прокофьева полон тончайшей лирики и одновременно сарказма - типично прокофьевское творение, в котором Видман проявит свой талант со всей очевидностью. А в качестве предисловия выступит "Гробница Куперена" Равеля - изящная отсылка к эпохе барокко, столь любимой Максимом Емельянычевым, который эти два вечера будет дирижировать РНМСО.

Где, когда, сколько: КЗ "Филармония-2"; 15 октября; Концертный зал им. Чайковского; 16 октября; 700 - 1 200 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Академический симфонический оркестр Московской филармонии (дирижер Юрий Симонов), солист Сергей Догадин.

Что играет: М. Глинка - Вальс-фантазия, С. Рахманинов - "Симфонические танцы", Я. Сибелиус - Концерт для скрипки с оркестром.

Почему идти: Выступления Сергея Догадина всегда привлекают повышенное внимание. Звук его скрипки живой и сочный, а экспрессивная манера игры неизменно очаровывает. Один из самых ярких наших молодых скрипачей солирует 14 октября в "Филармонии-2", а 17 октября - в Большом зале консерватории. На этот раз публике предстоит упиваться мельчайшими эмоциональными нюансами Скрипичного концерта Сибелиуса, который Леопольд Стоковский в свое время назвал "лучшей симфонией композитора".

Где, когда, сколько: КЗ "Филармония-2"; 14 октября; Большой зал консерватории; 17 октября; 800 - 1 500 руб.