Минэнерго РФ: Россия увеличила поставки угля в Европу и страны АТР

Россия в 2021 году увеличила экспорт угля в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на 12 процентов. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов телеканалу "Россия-24". Также он отметил, что повышен спрос и на российский газ.

Напомним, что ряд европейских компаний начали переключаться на уголь из-за резкого роста цен на "голубое топливо".

"Россия, несмотря на высокое внутреннее потребление газа, всегда была надежным поставщиком, я думаю, таким и останется", - добавил Шульгинов.