Минпромторг назвал причину роста цен на овощи

Рост цен на овощи носит сезонный характер, заявили в пресс-службе Минпромторга.

"В настоящее время происходит переход на овощи закрытого грунта, а они, конечно, дороже - в первую очередь из-за затрат на содержание теплиц", - говорится в сообщении.

Ранее Росстат сообщил, что на прошлой неделе был зафиксирован резкий рост цен на большинство продуктов. По данным ведомства, огурцы подорожали на 10,9%, помидоры - на 9,7%, картофель - на 4,4%.

В целом инфляция на прошлой неделе составила 0,2%, с начала года - 5,71%.