Молдавия объявила "режим тревоги" в энергетике из-за ситуации с газом

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии ввела в стране "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Об этом сообщил молдавский министр инфраструктуры и вице-премьер Андрей Спыну.

Напомним, 1 октября "Газпром" продлил контракт с Кишиневом на поставку газа на месяц. Однако цена на топливо выросла до 790 долларов за тысячу кубометров при среднегодовой закупочной цене на газ в 200 долларов в Молдавии в этом году. Переговоры о заключении долгосрочного контракта все еще идут. По данным "Молдовагаза", потребление газа в стране временно превышает его поставки из России, что может привести к проблемам в сфере электроэнергии.

"На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям был объявлен режим тревоги из-за ситуации в газовом секторе, это необходимо, чтобы мы были готовы к любым ситуациям. Этот режим нужен для того, чтобы институты государства могли предпринимать меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны", - сказал Спыну.

По его словам, если власти не смогут найти выход из кризисной ситуации, то может быть введено чрезвычайное положение в области энергетики. И все же кабмин надеется до конца октября подписать новый контракт с "Газпромом".

Тем временем власти разработают меры по компенсациям для граждан из-за роста цен на газ в холодный период года. Решено было также выделить из резервного фонда мазут, чтобы снизить потребление газа, используемого для отопления.