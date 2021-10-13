Мурашко анонсировал скорые итоги одновременной вакцинации от гриппа и COVID

Исследования одновременной вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа подходят к концу. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас мы завершаем исследования по взаимному использованию в один период вакцины против гриппа и вакцины против COVID-19", - отметил он, передает ТАСС.

По словам Мурашко, в ближайшее время данные по итогам этого исследования будут опубликованы.

Ранее были анонсированы испытания вакцины, которая будет одновременно защищать от коронавируса и гриппа. Технологическая платформа вакцины создана в Центре имени Гамалеи.