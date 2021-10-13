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13.10.2021 10:32
Рубрика: Экономика

Мурашко анонсировал скорые итоги одновременной вакцинации от гриппа и COVID

Текст: Георгий Панин
Исследования одновременной вакцинации от коронавирусной инфекции и гриппа подходят к концу. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

"Сейчас мы завершаем исследования по взаимному использованию в один период вакцины против гриппа и вакцины против COVID-19", - отметил он, передает ТАСС.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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По словам Мурашко, в ближайшее время данные по итогам этого исследования будут опубликованы.

Ранее были анонсированы испытания вакцины, которая будет одновременно защищать от коронавируса и гриппа. Технологическая платформа вакцины создана в Центре имени Гамалеи.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса Прививки и вакцинация

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