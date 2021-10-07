Гинцбург анонсировал испытания единой вакцины против гриппа и COVID-19

В Центре имени Гамалеи создали технологическую платформу вакцины, которая одновременно будет защищать от коронавируса и гриппа. Об этом рассказал глава центра Александр Гинцбург.

Он сообщил, что в случае успеха, если технология сработает, можно будет перейти к совмещению в одной вакцине "одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса".

"Начало клинических испытаний нового препарата - конец следующего года", - сказал Гинцбург "Известиям".

В Минздраве в сентябре сообщили о начале доклинических исследований совместимости прививок от гриппа и коронавируса, а позже появились первые результаты, которые в ведомстве назвали обнадеживающими. Подобные исследования проводятся и в других странах, а Moderna уже объявляла о разработке вакцины, которая станет бустерной дозой прививок от коронавируса и гриппа.

Как пояснил инфекционист Евгений Тимаков, единая вакцина не будет хуже, чем две отдельные - на выработку антител это не повлияет. Он отметил, что пока такой препарат не создан, нужно вакцинироваться от гриппа и коронавируса отдельными вакцинами.