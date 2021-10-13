Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты уже свыше 51 миллиона россиян, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос РИА Новости.

В России сейчас зарегистрированы пять вакцин, поставить прививку можно бесплатно в любом регионе. Массовая вакцинация стартовала в начале года. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, полный цикл вакцинации прошли уже 43 миллиона человек - то есть, почти треть населения страны.

Глава правительства призвал регионы продолжать наращивать темпы вакцинации. Он напомнил о необходимости своевременной ревакцинации, добавив, что молодой возраст уже не является "страховкой" от тяжелого течения болезни.

По данным Минздрава, большинство пациентов, которые оказываются в больнице с коронавирусом, не были привиты.