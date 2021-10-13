Нехватка чипов создала дефицит на рынке смартфонов

Российский рынок бюджетных смартфонов сокращается. По данным МТС, в III квартале 2021 года количество проданных гаджетов начального уровня с ценой до 5 тыс. руб. снизилось на 47%, а устройства ценой 5-10 тыс. руб. стали покупать на 29% реже. Одновременно с этим растет спрос на модели устройств от 40 тыс. руб. А вот их может возникнуть дефицит.

Кризис на рынке микроэлектроники, приведший к нехватке автомобилей, отразился и на рынке гаджетов. Сразу несколько крупных игроков, таких как Apple и Samsung, планируют сократить объемы производства новинок на десятки миллионов единиц. Об этом пишет Bloomberg.

Причиной кризиса стало сочетание последствий пандемии и климатических изменений в Юго-Восточной Азии (нехватка на Тайване воды, необходимой для производства чипов), из-за чего производители не смогли корректно оценить спрос на микроэлектронику. Ожидалось падение спроса ввиду сокращения занятости и режима локдауна, спрос же внезапно вырос, так как люди пошли скупать ноутбуки и прочую технику для обустройства домашних офисов и работы в удаленном режиме, отмечает Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group.

Дополнительным ударом по рынку стало и изменение модели спроса на смартфоны, когда потребителям нужна совершенно конкретная модель гаджета, чаще из премиального сегмента, а не просто смартфон, который есть в наличии. Производители же не могут удовлетворить спрос из-за нехватки чипов. В результате дефицит сочетается с заполненными полками. Похожая ситуация на авторынке, но там нехватка чипов привела к вымыванию в первую очередь среднеценовых автомобилей. По словам главного редактора издания "За рулем" Максима Кадакова, производители, вынужденные выбирать, в какие автомобили ставить чипы, имеющиеся в наличии, отдали предпочтение более дорогим моделям, так как у них выше норма прибыли.

"Самое печальное, что после серьезной недооценки спроса на чипы, из-за которой возник дефицит, ничего по сути не изменилось. Есть понимание, что ситуация стабилизируется рано или поздно и сама собой. Так что вкладывать дополнительно гигантские средства в строительство новых производств чипов никто не спешит", - отмечает Кадаков.

В минпромторге ситуацию на авторынке по-прежнему считают напряженной. Дефицит чипов "накладывает ограничения на реализацию отдельных планов", тем не менее "ситуация не носит критического характера", отметили в ведомстве.

Первый взгляд на новые часы apple Watch

В пятницу стартуют розничные продажи часов Apple Watch Series 7. "Российская газета" протестировала новинку.

Комплектация Apple Watch в этом году не изменилась: часы поставляются в коробке, открыв которую можно обнаружить еще две других - одну с часами, другую с ремешком, в зависимости от того цвета, который выбран покупателем. Но компания изменила размеры дисплея. Он стал на 20% больше по сравнению с предыдущей версией. Размеры корпуса также увеличились на 1 мм - теперь есть варианты с корпусом 41 мм (36 990 рублей) и 45 мм (39 990 рублей). Сам дисплей стал на 70% ярче в помещении по сравнению Apple Watch Series 6.

Из-за увеличившегося дисплея кнопки меню стали больше, чем в предыдущей версии. Особенно это бросается в глаза при использовании меню часов: для доступа к нужным приложениям "крутить" колесиком или листать "свайпом" нужно намного меньше. Новинка очень быстро заряжается - 80% за 45 минут. А если пользователь не успел зарядить часы перед сном, их можно зарядить всего за 8 минут для отслеживания 8-часового сна. В комплекте с часами идет кабель типа USB Type C, и его можно использовать с любыми зарядными устройствами USB C. Apple Watch Series 7 стали прочнее по сравнению с предыдущим поколением. Также часы защищены от пыли по стандарту IP6X, это наивысший сертификат защиты. Гаджет можно погружать в воду до 50 метров. Есть функции ЭКГ, измерения уровня кислорода в крови и мониторинг сна.

Подготовил Иван Черноусов