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Опубликован трейлер мини-сериала "Психиатр по соседству"

Новости
    13.10.2021, 10:43
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Apple TV Фото: youtube.com/ Apple TV
Фото: youtube.com/ Apple TV

На AppleTV вышел англоязычный трейлер восьмисерийного сериала "Психиатр по соседству" (The Shrink Next Door). Сценарий написан по мотивам подкаста о реальной истории психиатра и пациента. Премьера назначена 12 ноября.

Фото: YouTube/ Paramount Pictures Australia
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У Марти свое семейное ателье, но он застенчив и очень не уверен в себе. Сестра записывает его на прием к психиатру, и дела у мужчины идут на поправку. Айзек по-настоящему изменил Марти и его жизнь. Он наконец может поставить на место своих родных, начинает понимать, где проходят его личные границы, учится флиртовать с девушками. Постепенно психиатр занимает все больше места в его в жизни, переезжает к Марти домой, берет на себя руководство его бизнесом. И вот уже окружающие начинают задавать вопрос - а нормально ли это? Пациенту понадобилось 30 лет для того, чтобы взять свою жизнь под контроль.

Сценарий Джорджия Притчетт ("Наследники", "В гуще событий"), режиссеры - Майкл Шоуолтер, Джесси Перетц.

В ролях Уилл Фаррелл ("Дэвид", "Между двумя папоротниками"), Пол Радд ("Человек-муравей"), Кэрин Хан ("Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Ванда/Вижн").

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