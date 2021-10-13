Опубликован трейлер мини-сериала "Психиатр по соседству"

На AppleTV вышел англоязычный трейлер восьмисерийного сериала "Психиатр по соседству" (The Shrink Next Door). Сценарий написан по мотивам подкаста о реальной истории психиатра и пациента. Премьера назначена 12 ноября.

У Марти свое семейное ателье, но он застенчив и очень не уверен в себе. Сестра записывает его на прием к психиатру, и дела у мужчины идут на поправку. Айзек по-настоящему изменил Марти и его жизнь. Он наконец может поставить на место своих родных, начинает понимать, где проходят его личные границы, учится флиртовать с девушками. Постепенно психиатр занимает все больше места в его в жизни, переезжает к Марти домой, берет на себя руководство его бизнесом. И вот уже окружающие начинают задавать вопрос - а нормально ли это? Пациенту понадобилось 30 лет для того, чтобы взять свою жизнь под контроль.

Сценарий Джорджия Притчетт ("Наследники", "В гуще событий"), режиссеры - Майкл Шоуолтер, Джесси Перетц.

В ролях Уилл Фаррелл ("Дэвид", "Между двумя папоротниками"), Пол Радд ("Человек-муравей"), Кэрин Хан ("Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Ванда/Вижн").