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13.10.2021 15:47
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл встретился с духовными лидерами Армении и Азербайджана

Текст: Елена Яковлева
Как запретить себе оправдывать насилие и кровопролитие религией, научиться воспринимать соседа с уважением, забыть про религиозные войны и избегать "языка вражды"? Патриарх Кирилл 13 октября провел в Москве своего рода религиозный саммит - трехстороннюю встречу духовных лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве Русской православной церкви. Встреча прошла за закрытыми дверями. Ее предваряли двусторонние беседы патриарха с духовными лидерами обеих государств.
Фото: Сергей Власов / РИА Новости Фото: Сергей Власов / РИА Новости
Фото: Сергей Власов / РИА Новости

"Я надеюсь, что мы с вами найдем правильные слова, которые более всего нужны нашим народам​​​. Верю, что авторитет духовных лидеров Азербайджана и Армении сможет благотворно повлиять на умы людей, и верю, что сам факт сегодняшней встречи и диалог между вами, дорогие братья, станет примером для всех", - сказал патриарх Кирилл, открывая встречу верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II и главы Духовного управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде.

Отметив, что и сегодня есть люди, оправдывающие религией жестокость и кровопролитие, патриарх призвал своих собеседников дать однозначный совместный ответ на попытки связывать религию с войной.

"Религиозные войны - это страшная греховная страница в религиозной истории человечества, - цитируют его слова РИА Новости. - В нынешнем веке, я думаю, мы должны делать все для того, чтобы понятия "религия" и "война" не соединялись в одно целое".

Отметив, что Кавказ всегда славился огромным многообразием народов, языков и культур, патриарх подчеркнул, что "для азербайджанского и армянского народов не существует иного будущего, кроме совместного проживания". И поэтому сегодня особенно важно восстановить доверие людей друг к другу, "вновь научиться воспринимать соседа с уважением и готовностью к взаимопомощи".

А залогом этого, по мнению главы Русской церкви, может стать уважение к религиозным святыням, историческим памятникам и кладбищам, а также уважение к религиозным чувствам людей иной веры, бережное сохранение памяти об усопших.

"Сколь бы сложными ни были на данном этапе армяно-азербайджанские отношения, мы считаем, что именно вера в Бога и любовь могут помочь уврачеванию ран, нанесенных многолетним трагическим противостоянием", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Фото: Михаил Солунин/ТАСС
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В заключение он заверил, что религиозные лидеры готовы содействовать примирению народов Азербайджана и Армении, и что Русская православная церковь, со своей стороны, молится о примирении двух близких ей народов и готова и впредь всемерно содействовать тому, чтобы на Южном Кавказе воцарился прочный и справедливый мир.

Власти же и Азербайджана и Армении Патриарх призвал к важным гуманным шагам - помочь освобождению пленных и не допускать самовольного применения оружия в Нагорном Карабахе.

"Призываем прояснить судьбу без вести пропавших, способствовать процессу освобождения военнопленных и недопущению несанкционированного применения оружия, несущего угрозу жизни мирных граждан", - заявил он.

Он также обратил внимание своих собеседников на общую ответственность за молодое поколение: "Если мы будем молча смотреть, как среди молодежи крепнут отчуждение, взаимные претензии и даже ненависть, то завтра эти сорняки пустят корни и дадут поросль, которую будет очень трудно выкорчевать".

Справка "РГ"

Миротворческие усилия Московского патриархата по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе начались более 30 лет назад с письма патриарха Пимена католикосу Вазгену I в 1988 году. В это же время начался диалог между духовными лидерами армян и азербайджанцев.

Первая миротворческая встреча в Москве в Даниловом монастыре состоялась 28 лет назад: в 1993 году встретились главы Русской и Армянской церквей, затем патриарх Алексий встретился и с шейхом Паша-заде. Первая трехсторонняя встреча также состоялась в 1993 году в Даниловом монастыре. В Москве прошло десять встреч по нагорнокарабахской проблеме, из них пять трехсторонних и одна четырехсторонняя - с участием Грузинского патриарха.

Общество Религия В мире экс-СССР Армения В мире экс-СССР Азербайджан Проблема Нагорного Карабаха

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