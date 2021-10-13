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Первое в истории обновление Windows 11 испортило компьютеры

Текст:   Антон Благовещенский
13.10.2021,  
18:07
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Накопительное обновление для Windows 11, выпущенное 12 октября, принесло проблемы владельцам компьютеров, работающих на базе процессоров AMD.

Как пишет TechPowerUp со ссылкой на собственные исследования, скорость работы систем упала - с учетом того, что стабильный релиз Windows 11 также был плохо оптимизирован для работы с процессорами AMD, что привело к снижению производительности.

Назван официальный способ поставить Windows 11 почти на любой компьютер

По данным издания, на процессоре Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridge задержка доступа к кешу L3 составила 17 наносекунд - вместо стандартных 10 наносекунд.

Ожидается, что патч, который исправит данную ошибку, будет выпущен 21 октября.

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