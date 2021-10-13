Первое в истории обновление Windows 11 испортило компьютеры

Накопительное обновление для Windows 11, выпущенное 12 октября, принесло проблемы владельцам компьютеров, работающих на базе процессоров AMD.

Как пишет TechPowerUp со ссылкой на собственные исследования, скорость работы систем упала - с учетом того, что стабильный релиз Windows 11 также был плохо оптимизирован для работы с процессорами AMD, что привело к снижению производительности.

По данным издания, на процессоре Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridge задержка доступа к кешу L3 составила 17 наносекунд - вместо стандартных 10 наносекунд.

Ожидается, что патч, который исправит данную ошибку, будет выпущен 21 октября.