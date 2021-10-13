Песков назвал домашний арест Медведчука сведением политических счетов

В Москве осуждают продление срока домашнего ареста на Украине политика Виктора Медведчука, но помочь не могут - он гражданин Украины. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с самого начала сказали, что, конечно, все, что происходит с Медведчуком - ни что иное как сведение политических счетов с политическим конкурентом, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои позиции в стране", - напомнил Песков.

"Подобную практику решительно осуждаем", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Вряд ли можем помочь Медведчуку, он гражданин Украины", - продолжил он, отвечая на соответствующий вопрос. "Но, конечно, мы осуждаем, мы не можем этого одобрять и относимся как к попыткам сведения политических счетов с конкурентом", - заключил Песков.