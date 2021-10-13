Песков рассказал про "авгиевы конюшни" в отношениях России и США

"Подобные контакты своевременны и необходимы. Говорить важно. Не нужно сетовать на то, что сразу не получается выйти на какие-то прорывные договоренности - вряд ли это возможно. Слишком большие у нас в двусторонних отношениях "авгиевы конюшни". Их не разгребешь так сразу, но, безусловно, такие контакты нужны", - сказал Песков журналистам.

На вопрос, можно ли расценить переговоры с Нуланд продолжением диалога Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, представитель Кремля ответил утвердительно: "Безусловно, эти контакты осуществляются в продолжение "духа Женевы". Он напомнил, что это не первые контакты - после саммита прошли несколько раундов совещаний по вопросам стратстабильности и контроля над вооружениями, консультации по кибербезопасности. "Поэтому все развивается неплохо", - оценил Песков.

"Конечно, если это сравнить с периодом до Женевы, когда как таковые контакты вообще отсутствовали, то это позитивное развитие наших двусторонних отношений", - заключил он.