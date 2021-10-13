Подмосковная ГАИ протестирует желающих на знание правил движения

Правительство Московской области, а также подмосковная Госавтоинспекция решили проверить, насколько хорошо жители региона знают Правила дорожного движения. Для этого запущен общеобластной онлайн-зачет на знание правил.

О старте проекта сообщил начальник подмосковной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов на совещании, которое в формате видеоконференции проводил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Зачет разработан совместно с региональной общественной организацией "Союз безопасности дорожного движения" и Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Тестирование продлится до 11 ноября. Чтобы его пройти, необходимо зарегистрироваться на сайте https://zachetpdd50.ru/.

Получить подтверждение регистрации и ответить на 20 вопросов, которые вполне соответствуют экзаменационным билетам на водительское удостоверение. Все успешно прошедшие зачет будут награждены именными электронными сертификатами. После подведения итогов зачета двадцать участников, правильно ответившие на максимальное количество вопросов за короткое время, получат памятные призы. Участникам зачета, которые не пройдут тест, придет ссылка на Правила дорожного движения.

Зачем все это надо?

Дело в том, что, по данным социального опроса, каждый второй водитель последний раз читал Правила дорожного движения в автошколе. При этом только за последние три года в них вносились изменения 17 раз.

То есть актуальность знаний многих водителей, не говоря уже о пешеходах, оставляет желать лучшего. Опираясь на данные этого опроса, можно сказать, что половина водителей ездят не по правилам, а по привычке. Не в этом ли главная причина высокой аварийности в России?

Да, частое внесение изменений в этот документ тоже порядка на дорогах не прибавляет. Не каждый автоинспектор разбирается в том, какие именно требования действуют в данный момент времени. Именно по этой причине Правила дорожного движения внесли в белый список нормативных актов, в которые нельзя вносить поправки.

Привлечение людей к изучению правил в удобном онлайн-формате позволит повысить "дорожную грамотность" населения Подмосковья, считают в Госавтоинспекции Подмосковья.

Кстати, вопросы в тесте несложные. Корреспондент "РГ" с легкостью его сдал.