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Рубрика: Власть

Посол РФ заявил о попытках законодателей США обрушить отношения с Россией

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев/РИА Новости Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал инициативу американских сенаторов по введению санкций против россиян. По его словам, вызывает недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью в США пытаются обрушить российско-американские отношения.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Новая попытка наложить ограничения на 35 граждан РФ под совершенно надуманным предлогом - яркое тому подтверждение, говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook. Дипломат считает, что такими действиями на Капитолии хотят создать иллюзию "борьбы с врагами Америки", которых сами же и выдумывают, вместо того чтобы заниматься решением насущных проблем своей страны.

Анатолий Антонов призвал членов конгресса отказаться от деструктивных подходов и сбросить антироссийские шоры. Законодателям пора осознать безальтернативность конструктивного и взаимоуважительного диалога с Москвой, добавил посол.

В Кремле считают глупостью предложения Конгресса США по новым санкциям в отношении России и рассчитывают, что разум возобладает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил сожаление, что в США "это не уходящая с годами мода накачивать себе рейтинг за счет раздувания русофобии".

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