"Практичная и простая". Европейцы оценили "Ниву" 1994 года

На YouTube-канале Flexiny появился ролик, вызвавший бурное обсуждение. "Героем" видео стала Lada Niva, выпущенная в 1994 году.

Автомобиль с эстонскими номерами долгое время простоял в гараже и выглядел довольно плохо - грязный, засыпанный мусором и листьями, покрытый ржавчиной, с очень потрепанным салоном и "вздутым" капотом. Авторы видео попробовали реанимировать автомобиль. И у них это получилось! Внедорожник завелся, его отмыли. На грунтовой дороге Lada Niva повела себя очень бодро, что в комментариях отметили пользователи из Европы.

"Интересно, как Lada была разработана и спроектирована. Она никогда не умрет", "Этот автомобиль в хорошем состоянии, никаких проблем я в нем не вижу", "Мой папа купил новую Lada и проехал на ней по всей Европе", "Очень крутая машина!" - заявили комментаторы.

Один из пользователей признался, что видел особую версию Lada Niva в 1989 году на автошоу в Бирмингеме: "Я был окружен множеством престижных автомобилей, но хотел именно "Ниву". К сожалению, она была мне не по карману".

"Если бы я выбирал русскую машину, то это была бы "Лада". Практичная и простая", - резюмировал другой комментатор.