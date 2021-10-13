Премию Рунета вручат в 16 номинациях: лучших выберут эксперты, пользователи и ИИ

13 октября 2021 года в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, в рамках которой были объявлены номинации Премии Рунета - старейшей и одной из самых престижных наград отечественного сегмента сети интернет. Номинироваться можно на официальном сайте Премии - premiaruneta.ru до 20 ноября. Лауреатов наградят в декабре в Москве.

Традиционно Премию Рунета присуждают компаниям и организациям, внесшим значимый вклад в развитие интернет-отрасли в России за прошедший год. В этом году Премия будет вручена в 9 основных, 4 специальных номинациях, а также в 3 номинациях народного голосования.

Основные номинации конкурса: "Государство и общество"; "Экономика и бизнес"; "Медицина и здравоохранение"; "Наука, технологии и инновации"; "Образование и кадры"; "СМИ и массовые коммуникации"; "Культурные проекты в сети"; "Игровая индустрия и киберспорт"; "Креативные индустрии".

"В этом году к уже традиционным номинациям добавились "Креативные индустрии". Сегодня все больше и больше людей и организаций работают именно в этой отрасли, развивая ее и выводя на мировой уровень. Развитие креативных индустрий активно поддерживают и органы государственной власти. Так, в России планируется создать систему поддержки креативного сектора экономики. Для этого разработана Концепция развития творческих индустрий, которую своим распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. От всех участников российского ИТ-рынка мы ожидаем активного участия в Премии Рунета 2021 - это отличная возможность получить высокую оценку своей деятельности за прошедший год и стать значимым игроком отрасли", - отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Специальные номинации: "Развитие внутреннего туризма"; "Развитие малого и среднего бизнеса"; "Открытые коммуникации""; "#СчастьеЕсть".

Лауреатов Премии Рунета 2021 определит экспертное сообщество, голосование пройдет в два этапа.

"Мы уже приступили к формированию Экспертного клуба и Экспертного совета Премии. Кстати, стать экспертом может каждый желающий - достаточно подать конкурсную заявку в оргкомитет. Голосование в основных и специальных номинациях начнется 20 ноября, на первом этапе голосовать будут эксперты Клуба, далее, с 25 по 29 ноября - эксперты Совета", - отметил заместитель директор РАЭК Сергей Гребенников.

В этом году помимо тройки лучших в основных и специальных номинациях, будет определен и четвертый лауреат, которого определит искусственный интеллект.

"В рамках серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту мы поставим задачу для участников хакатона в Санкт-Петербурге: разработать алгоритм, который позволит определить четвертого лауреата Премии Рунета 2021 в основных и специальных номинациях", - подчеркнул Сергей Гребенников.

Победители народного голосования Премии Рунета будут определены в трех категориях: "КТО// Лучший цифровой лидер"; "ЧТО// Лучшее бизнес-сообщество Вконтакте"; "ГДЕ// Лучший цифровой регион страны".

Отметим также, что в рамках Премии Рунета пройдет церемония награждения лауреатов премии "Цифровой юрист года" - общенациональной наградой, поощряющей заслуги юристов и адвокатов в области цифрового права. Главная цель - повышение статуса и престижа профессии юриста, уровня профессионализма в сообществе юристов, создания среды для профессионального общения, а также формирования правовой культуры в области цифрового права.

Прием заявок на Премию Рунета продлится до 20 ноября 2021 года. Подать заявку можно на официальном сайте.