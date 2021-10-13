Указ губернатора Псковской области от 13 октября 2021 года № 153-УГ "О внесении изменений в отдельные акты Губернатора области"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", частью 6.4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановлением исполняющей обязанности Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В. от 08 октября 2021 г. № 27 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в пункт 1 указа Губернатора области от 13 апреля 2020 г. № 49-УГ "О перечне органов исполнительной власти Псковской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" следующие изменения:

1) в подпункте 1:

а) в подпункте "а" слова "подпунктов "а", "в" подпункта 1" заменить словами "подпунктов "а", "а.1", "в" подпункта 1, подпункта 36";

б) в подпункте "б" слова "подпункты "а", "е" " заменить словами "подпункт "е" ";

2) в подпункте 2:

а) подпункт "ж" после слов "подпункта 1" дополнить словами ", подпункта 36";

б) в подпункте "з" цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

3) в подпункте 3:

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) в части соблюдения подпунктов "а", "а.1" и "в" подпункта 1 (в отношении организаций, подведомственных Комитету по спорту Псковской области, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по спорту Псковской области), подпунктов 20, 29, 32, 32.1, 36 (в отношении плавательных бассейнов, фитнес-клубов, фитнес-центров, иных объектов спорта, иных помещений, предоставленных для занятий физической культурой и (или) спортом, физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий) пункта 2 Указа № 30-УГ;";

б) подпункт "в" после слов "сфере, относящейся к компетенции Комитета по спорту Псковской области" дополнить словами ", в том числе в сферах, указанных в подпункте "а" настоящего подпункта";

в) в подпункте "г" цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

4) в подпункте 4:

а) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) в части соблюдения гражданами в объектах предприятий общественного питания подпунктов "а", "а.1", "в" подпункта 1, подпункта "е" подпункта 4, подпунктов 22, 22.1, 36, а также соблюдения предприятиями общественного питания подпунктов "а", "а.1" подпункта 1, подпунктов 22, 22.1, 36 пункта 2 Указа № 30-УГ;";

б) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) в части соблюдения гражданами подпункта "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ в местах приобретения товаров, подпункта 6.3 пункта 2 Указа № 30-УГ;";

в) подпункт "е" изложить в следующей редакции:

"е) в части соблюдения подпунктов 7, 8, 33, 36 (в отношении аквапарка) пункта 2 Указа № 30-УГ;";

г) подпункт "з" признать утратившим силу;

д) подпункт "и" после слов "сфере, относящейся к компетенции Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области" дополнить словами ", в том числе в сферах, указанных в подпунктах "б", "е" настоящего подпункта";

е) подпункт "к" после слов "сфере, относящейся к компетенции Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области" дополнить словами ", в том числе в сферах, указанных в подпунктах "б", "е" настоящего подпункта";

ж) подпункт "л" признать утратившим силу;

з) подпункт "м" изложить в следующей редакции:

"м) в части соблюдения подпунктов "а", "а.1", "в" подпункта 1 (в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере, относящейся к компетенции Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, в том числе в сферах, указанных в подпунктах "б", "е" настоящего подпункта) пункта 2 Указа № 30-УГ;";

и) в подпункте "н" цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

5) в подпункте 5:

а) в подпункте "а" слова "подпунктов "а"," заменить словами "подпунктов "а", "а.1",";

б) подпункт "б" после цифр "34" дополнить словами ", 35, 36 (в отношении кинотеатров, театров, музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, выставочных залов, библиотек и иных объектов культуры, объектов организации досуга и развлечений, концертов, культурно-просветительных мероприятий, театрально-зрелищных мероприятий, выставочных мероприятий, иных массовых мероприятий в сфере культуры)";

в) подпункт "д" после слов "сфере, относящейся к компетенции Комитета по культуре Псковской области" дополнить словами ", в том числе в сферах, указанных в подпунктах "а", "б" настоящего подпункта";

г) в подпункте "ж" цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

6) в подпункте 6:

а) в подпункте "е" слова "подпунктов "а"," заменить словами "подпунктов "а", "а.1",";

б) подпункт "и" после слов "сфере, относящейся к компетенции Комитета по образованию Псковской области" дополнить словами ", в том числе в сферах, указанных в подпунктах "в", "е" настоящего подпункта";

в) в подпункте "к" цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

7) в подпункте 7:

а) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) в части соблюдения условий деятельности, указанных в подпункте 8.3 пункта 2 Указа № 30-УГ, организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными в подпунктах "а", "в", "ж", "з", "и" настоящего подпункта, иными организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оказание на территории Псковской области услуг, за исключением услуг, отнесенных к компетенции иных органов исполнительной власти Псковской области, подразделений Аппарата Администрации Псковской области в соответствии с подпунктами 1 - 6, 8 - 27 настоящего пункта;";

б) в подпункте "д" слова "работниками организаций, указанных в подпунктах "в", "г" настоящего подпункта" заменить словами "в том числе в сферах, указанных в подпунктах "а", "в", "г", "ж", "з", "и" настоящего подпункта";

в) в подпункте "е" слова "организациями, указанными в подпунктах "в", "г" настоящего подпункта" заменить словами "в том числе в сферах, указанных в подпунктах "а", "в", "г", "ж", "з", "и" настоящего подпункта";

г) подпункт "и" изложить в следующей редакции:

"и) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по управлению государственным имуществом Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг, требований, установленных пунктами 7.7, 7.8 Указа № 30-УГ;";

д) дополнить подпунктом "к" следующего содержания:

"к) в части соблюдения гражданами подпункта "е" подпункта 4 (в местах оказания услуг, указанных в подпунктах "а", "в", "г", "ж", "з" настоящего подпункта) пункта 2 Указа № 30-УГ;";

8) в подпункте 8:

а) в подпункте "г" слова "подпункте "а" " заменить словами "подпунктах "а" - "в" ";

б) в подпункте "д" цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

9) в подпункте 9:

а) в подпункте "б" слова "подпунктом 19" заменить словами "подпунктами 19, 36 (в отношении музеев, музеев-заповедников)";

б) в подпункте "г" слова "работниками организаций, указанных в подпункте "в" настоящего подпункта" заменить словами "в том числе в сферах, указанных в подпунктах "б", "в", "е" настоящего подпункта";

в) в подпункте "д" слова "организациями, указанными в подпункте "в" настоящего подпункта" заменить словами "в том числе в сферах, указанных в подпунктах "б", "в", "е" настоящего подпункта";

г) подпункт "е" изложить в следующей редакции:

"е) в части соблюдения организациями, подведомственными Комитету по туризму Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания, требований, установленных пунктами 7.7, 7.8 Указа № 30-УГ;";

10) в подпункте "д" подпункта 10 цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

11) в подпункте 11:

а) в подпункте "е" слова "организациями, указанными" заменить словами "организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными";

б) в подпункте "ж" цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

12) в подпункте 12:

а) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) в части соблюдения гражданами подпункта "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ в объектах общественного транспорта, а также соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров общественным автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, требований, установленных подпунктом 8.4 пункта 2 Указа № 30-УГ;";

б) в подпункте "ж" цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

13) в подпункте 13:

а) в подпункте "а" цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

б) подпункт "б" после слов "сфере, относящейся к компетенции Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области" дополнить словами ", в том числе в сфере, указанной в подпункте "а" настоящего подпункта";

в) подпункт "в" после слов "сфере, относящейся к компетенции Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области" дополнить словами ", в том числе в сфере, указанной в подпункте "а" настоящего подпункта";

14) в подпункте 14:

а) подпункт "а" признать утратившим силу;

б) подпункт "в" после слов "сфере, относящейся к компетенции Комитета по труду и занятости Псковской области" дополнить словами ", в том числе в сфере, указанной в подпункте "б" настоящего подпункта";

б) подпункт "г" после слов "сфере, относящейся к компетенции Комитета по труду и занятости Псковской области" дополнить словами ", в том числе в сфере, указанной в подпункте "б" настоящего подпункта";

в) в подпункте "д" цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

15) в подпункте "г" подпункта 15 цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

16) в подпункте 16:

а) подпункт "б" после слов "сфере, относящейся к компетенции Комитета по ветеринарии Псковской области" дополнить словами ", в том числе в сфере, указанной в подпункте "а" настоящего подпункта";

б) подпункт "в" после слов "сфере, относящейся к компетенции Комитета по ветеринарии Псковской области" дополнить словами ", в том числе в сфере, указанной в подпункте "а" настоящего подпункта";

в) в подпункте "г" цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

17) в подпункте "в" подпункта 17 цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

18) в подпункте "в" подпункта 18 цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

19) в подпункте 19:

а) подпункт "а" после слов "сфере, относящейся к компетенции Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области" дополнить словами ", в том числе в сфере, указанной в подпункте "в" настоящего подпункта";

б) подпункт "б" после слов "сфере, относящейся к компетенции Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области" дополнить словами ", в том числе в сфере, указанной в подпункте "в" настоящего подпункта";

в) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) в части соблюдения организациями, подведомственными Администрации Псковской области и отнесенными к компетенции Управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской, требований, установленных пунктами 7.7, 7.8 Указа № 30-УГ;";

20) в подпункте "в" подпункта 20 цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

21) в подпункте "в" подпункта 21 цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

22) в подпункте 22:

а) подпункт "а" после слов "сфере, относящейся к компетенции Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области" дополнить словами ", в том числе в сфере, указанной в подпункте "в" настоящего подпункта";

б) подпункт "б" после слов "сфере, относящейся к компетенции Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области" дополнить словами ", в том числе в сфере, указанной в подпункте "в" настоящего подпункта";

в) в подпункте "г" цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

23) в подпункте "в" подпункта 23 цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

24) в подпункте "в" подпункта 24 цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

25) в подпункте "в" подпункта 25 цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

26) в подпункте 26 цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

27) подпункт 27 изложить в следующей редакции:

"27) Комитет по финансам Псковской области:

а) в части соблюдения гражданами в объектах финансовых организаций, работниками финансовых организаций требований, установленных подпунктом "е" подпункта 4 пункта 2 Указа № 30-УГ;

б) в части соблюдения финансовыми организациями требований, установленных подпунктами 6, 6.1 пункта 2 Указа № 30-УГ, включая выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных пунктом 7 Указа № 30-УГ;

в) в части соблюдения организациями, осуществляющими деятельность в сфере клиентских подразделений финансовых организаций, требований, установленных пунктами 7.7, 7.8 Указа № 30-УГ.".

2. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в преамбуле слова ", постановлением Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 28 июня 2021 г. № 15 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" исключить;

2) пункты 7.1 - 7.3 признать утратившими силу;

3) пункт 7.4 дополнить абзацем следующего содержания:

"В целях настоящего указа под уполномоченными органами понимаются органы исполнительной власти Псковской области и подразделения Аппарата Администрации Псковской области, указанные в приложении № 4 к настоящему указу.";

4) пункт 7.5 признать утратившим силу;

5) в пункте 24.1 цифры "7.2, 7.3" заменить цифрами "7.7, 7.8";

6) пункт 4 приложения № 3 изложить в следующей редакции:

"4. Мероприятия, проводимые в случаях, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах, при соблюдении одновременно следующих условий:

а) имеется согласование проведения мероприятия Главного государственного санитарного врача по Псковской области;

б) организатором мероприятия обеспечивается соблюдение условий проведения мероприятий, определенных Главным государственным санитарным врачом по Псковской области.";

7) в Перечне органов исполнительной власти Псковской области и подразделений Аппарата Администрации Псковской области, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением органами, организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Псковской области, требований постановления Главного государственного санитарного врача по Псковской области от 28 июня 2021 г. № 15 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", постановления исполняющей обязанности Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В. от 08 октября 2021 г. № 27 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - постановление № 27) в приложении № 4:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Перечень органов исполнительной власти Псковской области и подразделений Аппарата Администрации Псковской области, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением органами, организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Псковской области, требований постановления исполняющей обязанности Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В. от 08 октября 2021 г. № 27 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям";

б) в строке 5 слова "(согласно постановлению № 27)" исключить;

в) в строке 8 слова "(согласно постановлению № 27)" исключить;

г) в строке 17 слова "(согласно постановлению № 27)" исключить;

8) приложение № 5 признать утратившим силу.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор области М.Ведерников







