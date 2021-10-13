Путин назвал чушью утверждения, что РФ строила трубопроводы, чтобы обойти Киев

Президент России Владимир Путин назвал чушью уровня "сапоги всмятку" утверждения, что Россия строила трубопроводы "Северный поток-1", "Северный поток-2" и "Турецкий поток" для того, чтобы обойти Украину.

"Говорили, что этот проект экономически невыгодный, говорили, что он политически мотивированный, что Россия от этого будет только терять. (Якобы) по политическим соображениям, чтобы обойти Украину, строит "Северный поток-1", "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.