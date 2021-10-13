Путин оценил шансы Муратова стать иноагентом

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет признан иноагентом, если не даст для этого повода и не будет прикрываться Нобелевской премией как щитом. Об этом заявил на заседании форума "Российской энергетической недели" президент Владимир Путин.

Ведущая пленарки тележурналист CNBC Хедли Гэмбл задала вопрос про Муратова, который стал лауреатом Нобелевской премии мира. "Если он не нарушит российский закон, и не даст повода, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит этого не будет", - заверил Владимир Путин.

"А если он будет прикрываться Нобелевской премией как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или для каких-то других соображений", - продолжил президент. Независимо от заслуг надо исполнять российские законы, подчеркнул он.

Путин также напомнил, что закон об иноагентах придумали в США в 1930-х годах прошлого века и до сих пор используют, в том числе к российским СМИ. "Почему в США можно, а у нас нельзя? И там, и у нас делается это только с одной целью - для защиты внутриполитических процессов от влияния извне", - подчеркнул президент, напомнив, что иноагентам не запрещается политическая или какая-либо иная деятельность, они просто должны зарегистрироваться.