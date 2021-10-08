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08.10.2021 12:12
Рубрика: В мире

Нобелевская премия мира присуждена Марии Ресса и Дмитрию Муратову

Писательница и журналист Мария Ресса и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской академии.
Фото: Charles Sykes/Invision/AP, Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Charles Sykes/Invision/AP, Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Charles Sykes/Invision/AP, Владимир Астапкович/РИА Новости

Премия им вручена за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира".

Ранее в течение нобелевской недели стали известны имена лауреатов премии в других областях. В четверг был объявлен лауреат по литературе. Им стал писатель из Танзании Абдулразак Гурна. Премия присуждена "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов".

Фото: AP Photo/Frank Augstein
Нобелевский лауреат Гурна: Беженцы всегда могут что-то дать взамен

В среду стало известно имя лауреатов Нобеля по химии: Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан отмечены за открытие нового способа синтеза молекул.

Во вторник были объявлены лауреаты премии по физике. Ими стали американец Сюкуро Манабе, немец Клаус Хассельман и итальянец Джорджио Паризи. Они получили премию за вклад в изучение климата.

В понедельник объявили лауреатов в области медицины. Исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян награждены за открытия при изучении осязательных и терморецепторов.

На следующей неделе, 11 октября, будет вручена премия в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля, которая неофициально называется Нобелевской премией по экономике.

В мире Нобелевская премия

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