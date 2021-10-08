Нобелевская премия мира присуждена Марии Ресса и Дмитрию Муратову

Писательница и журналист Мария Ресса и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской академии.

Премия им вручена за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира".

Ранее в течение нобелевской недели стали известны имена лауреатов премии в других областях. В четверг был объявлен лауреат по литературе. Им стал писатель из Танзании Абдулразак Гурна. Премия присуждена "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов".

В среду стало известно имя лауреатов Нобеля по химии: Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан отмечены за открытие нового способа синтеза молекул.

Во вторник были объявлены лауреаты премии по физике. Ими стали американец Сюкуро Манабе, немец Клаус Хассельман и итальянец Джорджио Паризи. Они получили премию за вклад в изучение климата.

В понедельник объявили лауреатов в области медицины. Исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян награждены за открытия при изучении осязательных и терморецепторов.

На следующей неделе, 11 октября, будет вручена премия в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля, которая неофициально называется Нобелевской премией по экономике.