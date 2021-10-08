Нобелевская премия мира присуждена Марии Ресса и Дмитрию Муратову

Премия им вручена за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира".
Ранее в течение нобелевской недели стали известны имена лауреатов премии в других областях. В четверг был объявлен лауреат по литературе. Им стал писатель из Танзании Абдулразак Гурна. Премия присуждена "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов".
В среду стало известно имя лауреатов Нобеля по химии: Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан отмечены за открытие нового способа синтеза молекул.
Во вторник были объявлены лауреаты премии по физике. Ими стали американец Сюкуро Манабе, немец Клаус Хассельман и итальянец Джорджио Паризи. Они получили премию за вклад в изучение климата.
В понедельник объявили лауреатов в области медицины. Исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян награждены за открытия при изучении осязательных и терморецепторов.
На следующей неделе, 11 октября, будет вручена премия в области экономических наук памяти Альфреда Нобеля, которая неофициально называется Нобелевской премией по экономике.